Si è parlato molto di un ipotetico sequel, ma ora conosciamo la verità.

Bohemian Rhapsody avrà un sequel sì o no?

E’ da qualche settimana che circolano le voci su un possibile sequel del noto film dedicato all’epopea dei Queen e alla vita del frontman Freddie Mercury.

Sembra che in un’intervista per il Daily Mail, Joe Mazzello e Gwilym Leo – che nel film interpretano i membri della band John Deacon e Brian May –

abbiano ammesso che “Bohemian Rhapsody” ha solo “raschiato la superficie”, per cui e May e Roger Taylor vorrebbero poter girare un sequel incentrato sui concerti del 1986.

Ovviamente i diretti interessati non hanno commentato né smentito, almeno al momento.

Rumors placati immediatamente da un portavoce della Universal che, parlando con la stampa britannica, ha ammesso di non aver sentito parlare di sequel.

Inoltre, una persona dell’entourage di Rami Malek (attore che interpreta Freddie Mercury) sembra aver rivelato che Malek non sa niente a proposito di piani per un ipotetico sequel.

Perfino la GK Films, casa produttrice del film, sembra aver confermato di non avere – almeno al momento – intenzioni di questo tipo.

Perciò, forse sarebbe meglio non alimentare speranze vane e accantonare l’idea di un probabile sequel… almeno per ora.