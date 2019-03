E’ uscito oggi il video del nuovo singolo di Ghali I love you

Il brano I love you è stato presentato dal rapper Ghali giovedì scorso al carcere di San Vittore di Milano.

La clip è stata girata presso il Museo del Carcere “Le nuove” di Torino sulla base di un concept elaborato da Ghali per la regia di Tiziano Russo e la produzione esecutiva di Passo Uno.

Il pezzo, prodotto da Zef, fa seguito ai singoli dello scorso anno “Cara Italia”, “Peace & Love” e “Zingarello”, usciti a qualche mese di distanza dalla pubblicazione, nel 2017, dell’esordio discografico di Ghali, “Album”.

Ecco il video ufficiale di I Love You:

Testo I Love You di Ghali:

Io lo so che tu sei in sbatti forever

ma tutto andrà bene fidati my friend

e se Dio non c’è sette giorni su seven

vedrai che verrà con noi questo week end

E vengo in discoteca come gli Alkazar

sboccio ma non bevo solo in Ramadam

ho quaranta ladroni come Ali Babà

non finiamo in rehab ma finiamo il kebab

C’è chi canta insieme a una sirena

c’è chi balla dentro ad una galera

dove è sempre mezzanotte

tu lo sai che sei il mio brother

vorrei dirti tante cose

urlo forte

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

Ti voglio bene vorrei volerti bene

I love you, te quiero, (…), je t’aime

si muore da soli, si vive togheter

a che serve sangue, la guerra e la ne

ti sento come se non ci fossero muri

ti sento come se non avessi più dubbi

ti mando un pezzo, premi play metti le cuffie e fuggi

sto arrivando da te

Ghali libera tutti

L’amore a mon mai, l’amore a mon mai

neanche se fai pon pon

l’effetto che fai, l’effetto che fai

mi manda nel vuoto

dove è sempre mezzanotte

tu lo sai che sei il mio brother

vorrei dirti tante cose

urlo forte

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

Ho qualcosa da farti sentire

connettimi al bluetooth

e c’ho un mare di problemi

dai vieni a farti un tuffo

sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto

agli Ufo, aiuto

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you

I love you, I love you