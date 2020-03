Testo di Let Your Love Be Known

Yes there was silence

yes there was no people here

yes I walked through the streets of Dublin and no-one was near

Yes I don’t know you

No I didn’t think I didn’t care

You live so very far away from just across the square

And I can’t reach but I can rain

You can’t touch but you can sing

Across rooftops

Sing down the phone

Sing and promise me you won’t stop

Sing your love, be known, let your love be known.

Yes there is isolation

You and me we’re still here

Yes when we open our eyes we will stare down the fear

And maybe I’ve said the wrong thing

Yes I made you smile

I guess the longest distance is always the last mile.

And I can’t reach but I can rain

You can’t touch but you can sing

Across rooftops

Sing to me down the phone

Sing and promise me you won’t stop

Sing and you’re never alone.

Sing as an act of resistance

Sing though your heart is overthrown

When you sing there is no distance

So let your love be known, oh let your love be known

Though your heart is overthrown.

Let your love be known

Traduzione

Sì, c’era silenzio

sì, non c’erano persone qui

sì, ho camminato per le strade di Dublino e nessuno era intorno

Sì, non ti conosco

No, non pensavo che non mi interessasse

Vivi così lontano, solo dall’altro lato della piazza

E non riesco a raggiungerti ma posso venire fino a te

Non puoi toccare, ma puoi cantare

Attraverso i tetti

Canta al telefono

Canta e promettimi che non ti fermerai

Canta il tuo amore, fatti conoscere, fai conoscere il tuo amore.

Sì, c’è l’isolamento

Tu ed io siamo ancora qui

Sì, quando apriamo gli occhi vedremo la paura

E forse ho detto la cosa sbagliata

Sì, ti ho fatto sorridere

Immagino che la distanza più lunga sia sempre l’ultimo miglio.

E non riesco a raggiungerti ma posso venire fino a te

Non puoi toccare ma puoi cantare

Attraverso i tetti

Canta per me al telefono

Canta e promettimi che non ti fermerai

Canta e non sarai mai solo

Canta come un gesto di resistenza

Canta anche se il tuo cuore è triste

Quando canti non c’è lontananza

Quindi fai conoscere il tuo amore, fai conoscere il tuo amore

Anche se il tuo cuore è triste

Fai conoscere il tuo amore.