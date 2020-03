Tra tutte le teorie dei fan legate alle serie tv, quella di un crossover tra Black Widow e Stranger Things sembra essere davvero una delle più fantasiose e folli in circolazione. Tutta “colpa” dell’attore David Harbour, che ultimamente sembra essere particolarmente legato al mondo sovietico, sia per il film di Black Widow che per la prossima stagione della serie tv Stranger Things.

Proprio questa casualità ha spinto i fan a credere che tra i mondi della Marvel e la serie creata dai fratelli Duffer ci sia un legame, ma a smentire la cosa è stato proprio Harbour in una dichiarazione rilasciata poche ore fa ad Entertainment Weekly.

C’è un legame tra gli universi di Black Widow e Stranger Things?

La risposta è ovviamente no, assolutamente NO. Il fatto che David Harbour in Black Widow vesta i panni di Red Guardian e sia in Russia, ha spinto i fan più creativi a creare un collegamento con il fatto che Jim Hopper di Stranger Things nella quarta stagione comparirà proprio in Russia. Ma appare abbastanza evidente che sia soltanto una casualità.

A confermarlo è stato lo stesso attore con queste parole:

Lo so, è una coincidenza molto sorprendente e fastidiosa, e mi scuso con l’intera rete- ha detto l’attore -Non vi è alcuna ragione o motivo per una cosa del genere, lo giuro. Non c’è alcun evento crossover tra Stranger Things e MCU

E la cosa appare anche abbastanza ovvia, sono universi molto lontani e diversi, e unirli sarebbe davvero un’inspiegabile follia. Purtroppo i fan questa volta non hanno colto nel segno, nemmeno lontanamente!

Purtroppo sia Black Widow che la quarta stagione di Stranger Things subiscono ripercussioni a causa della pandemia di Coronavirus che sta colpendo in questi giorni il nostro pianeta, con il film che tarderà la sua uscita e la serie tv che invece vede rimandate le riprese.

Cosa pensi riguardo a questa teoria dei fan? Vedresti bene un crossover tra gli universi Marvel e il Sottosopra? Faccelo sapere con un commento.