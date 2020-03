La lista di eventi musicali posticipati e/o annullati continua ad allungarsi di giorno in giorno a causa della pandemia mondiale che ha coinvolto il mondo intero.

Oltre ai numerosi tour, concerti e festival ora arriva la notizia che anche l’Eurovision, che si sarebbe dovuto tenere a Rotterdam il 13 Maggio è stato annullato. Ad annunciarlo l’account ufficiale del contest:

“Nel corso delle scorse settimane abbiamo provato a cercare diversi modi per far sì che l’Eurovision Song Contest potesse procedere ugualmente. Purtroppo per l’incertezza createsi dalla diffusione del COVID-19 in Europa e per le restrizioni prese dai governi dei Paesi coinvolti sarebbe impossibile continuare con l’evento live come da programma”