Ogni tanto su Wonder Channel ci piace guardare indietro e riscoprire le canzoni che meritavano un po’ più di amore e attenzione da parte di pubblico e critica.

Girl Gone Wild è di gran lunga la migliore canzone per club di Madonna dal 2010 a questa parte. L’unica canzone che si avvicina al suo livello è “Bitch I’m Madonna” ma Girl Gone Wild a nostro avviso ha qualcosa in più. Parliamoci chiaro, la regina del pop aveva fatto centro con questa canzone.

Come mai allora non ha venduto così tanto? E’ molto strano… forse il pubblico etero l’aveva messa da parte visto che la canzone era in continua rotazione nei club gay. Non è proprio così e alla fine del post scoprirai la verità.

Il 2012 è stato un anno fortunato per Madonna. La sessantenne si era esibita al Super Bowl XLVI e successivamente aveva piazzato il suo 38esimo successo nella top 10 – ancora record – con “Give Me All Your Luvin’”, una collaborazione con MIA e Nicki Minaj. Nonostante la raffica di polemiche che apparentemente accompagnano ogni uscita di Madonna, l’album MDNA debuttò in posizione numero uno nella Billboard 200. La popstar sembrava destinata a una rinascita simile al periodo in un cui uscì il disco Confessions on a Dance Floor, in particolare data la forza del secondo singolo dell’album. Dopotutto, “Girl Gone Wild” era il pezzo pop che i fan volevano.

Il significato di Girl Gone Wild

Il testo della canzone di Madonna racconta di una ragazza che vuole darsi alla pazza gioia, e del suo desiderio ardente di divertirsi.

Girl Gone Wild è il secondo singolo ufficiale e la traccia di apertura del dodicesimo album in studio di Madonna, intitolato MDNA. La cantante ha prodotto la canzone con il dj italiano ed il produttore di musica elettronica house Benny Benassi e suo cugino Alle Benassi. Joe Francis, proprietario del libidinoso franchise Girls Gone Wild, aveva minacciato di fare causa a Madonna se avesse cantato la canzone durante la sua esibizione al Super Bowl XLVI. La NFL in seguito annunciò che la canzone non sarebbe stata eseguita. Francis aveva nettamente vinto, dato che riuscì a farsi molta pubblicità.



La canzone è stata co-scritta con il giovane cantautrice di Vancouver Jenson Vaughan, che ha lavorato con il produttore britannico Ian Carey, in collaborazioni con artisti come Timbaland, Kelly Rowland e Snoop Dogg. Sia Vaughan che i cugini Benassi erano sotto contratto con l’etichetta di musica dance di Patrick Moxey, Ultra Music.



Il video in bianco e nero è stato diretto dai fotografi fashion Mert e Marcus, che hanno anche realizzato le cover di MDNA. Il video vanta pure la presenza del gruppo di danza ucraina Kazaky. Molti critici hanno detto che la clip è un omaggio allo stile sessualmente esplicito degli anni ’90 della Regina del Pop, dato che fa riferimento a clip erotiche come quella per “Justify My Love“.

Entriamo dentro il sound di Girl Gone Wild

Dopo la preghiera iniziale, la canzone vola direttamente dentro la pista da ballo.

“Ho avuto quel caldo desiderio ardente e nessuno può spegnere il mio fuoco,” canta Madonna sopra i fragorosi beat del buon Benny Benassi.

“Ecco, quando ascolto 808 tamburi – canto hey-ey-ey-ey-ey-ey, come una ragazza selvaggia.”

Cosa è andato storto? Bene, la verità è che c’era la minaccia di una causa legale per il magnate porno di Girls Gone Wild, Joe Francis. E poi le radio si rifiutavano di far ascoltare la canzone. La verità è che i dj avevano già voltato le spalle alla Regina del Pop. Un fatto ampiamente confermato ancora e ancora nelle canzoni successive. Fortunatamente, nell’era di YouTube, dei meme Internet e di Twitter, Girl Gone Wild vive come un classico cult tra i fan.

Se anche tu pensi che questa canzone sia stata sottovalutata, scrivi la tua opinione nei commenti. Se vuoi acquistare il brano, lo trovi su Amazon.

Madonna nel video musicale di Girl Gone Wild.

La traduzione del testo di Girl Gone Wild

Oh mio Dio!

sono profondamente dispiaciuta

per averti offeso

e odio

tutti i miei peccati

e il dolore dell’inferno

ma più di tutto, perchè ti amo

e voglio

così dannatamente essere buona

(buona, buona…)

E’ così ipnotico

Il modo in cui lui mi attira

E’ come la forza di gravità

Proprio sotto ai miei piedi

E’ così erotico

Non si può distruggere questo sentimento

Attraversa tutto il mio corpo

Sento il calore

Sento quell’ardente desiderio

E nessuno può darmi fuoco

Sta scendendo fino all’ultimo momento

Ecco che arriva

Quando sento quella batteria vecchio stile

Mi fa venir voglia di cantare

Hey, ey, ey, ey

come una ragazza selvaggia, una brava ragazza che è diventata selvaggia

Sono come Hey, ey, ey, ey

Come una ragazza selvaggia, una brava ragazza che è diventata selvaggia

Le ragazze vogliono solo divertirsi un po’

Essere calde come una pistola fumante

Sulla pista da ballo finché non sorge il sole

Le ragazze vogliono solo divertirsi un po’

sono come una ragazza selvaggia, una brava ragazza che è diventata selvaggia

sono come una ragazza selvaggia, una brava ragazza che è diventata selvaggia

La stanza sta girando

Dev’essere il Tanqueray

Sto per perdermi

Le mie inibizioni sono svanite

Sento di peccare

Vado al massimo

Dj metti la mia canzone preferita

Eccitami

Sento quell’ardente desiderio

E nessuno può darmi fuoco

Sta scendendo fino all’ultimo momento

Ecco che arriva

Quando sento quella batteria vecchio stile

Mi fa venir voglia di cantare

Hey, ey, ey, ey

come una ragazza selvaggia, una brava ragazza che è diventata selvaggia

sono come Hey, ey, ey, ey

sono come una ragazza selvaggia, una brava ragazza che è diventata selvaggia

Le ragazze vogliono solo divertirsi un po’

Essere calde come una pistola fumante

Sulla pista da ballo finché non sorge il sole

Le ragazze vogliono solo divertirsi un po’

Lo so, lo so, lo so

Non dovrei comportarmi così

Lo so, lo so, lo so

Le brave ragazze non si comportano male

Non si comportano male

Ma io sono una cattiva ragazza,

ad ogni modo, perdonami

Hey, ey, ey, ey

come una ragazza selvaggia, una brava ragazza che è diventata selvaggia

sono come Hey, ey, ey, ey

sono come una ragazza selvaggia, una brava ragazza che è diventata selvaggia

Le ragazze vogliono solo divertirsi un po’

Essere calde come una pistola fumante

Sulla pista da ballo finché non sorge il sole

Le ragazze vogliono solo divertirsi un po’

sono come una ragazza selvaggia, una brava ragazza che è diventata selvaggia

sono come una ragazza selvaggia, una brava ragazza che è diventata selvaggia