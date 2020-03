Gli OneRepublic sono tornati con il nuovo singolo “Didn’t I”, che farà parte del nuovo album in uscita a Maggio.

La band ha annunciato ufficialmente il rilascio di “Human”, il loro quinto album, che conterrà anche i precedenti brani “Rescue Me”, “Somebody To Love” e “Wanted”.

Il nuovo singolo “Didn’t I” riflette sulla fine di un vecchio amore, guardando al passato e ai momenti condivisi insieme. Ryan Tedder ha affermato come questo sia un tema ricorrente che possiamo ritrovare in altri brani prodotti, ma che non lo riguarda personalmente. Il cantante infatti, felicemente sposato, ha preso ispirazione dal divorzio dei suoi genitori e di alcuni amici.

“Non ti ho amato?

Non ci abbiamo provato?

Sappi che mi importa ancora di te

Dimmi perchè le belle cose devono morire” Estratto dal testo di Didn’t I dei OneRepublic

Rilasciato anche il video ufficiale che vede i componenti della band suonare all’interno di una casa, mentre Ryan canta le sue emozioni spostandosi al suo interno.

Per poter ascoltare interamente “Human” bisognerà attendere l’8 Maggio, ma nel frattempo è stata rivelata la sua copertina.

Oltre ad aver annunciato l’uscita del loro nuovo disco, è stato ufficializzato anche il tour che li vedrà far tappa in Italia il prossimo Ottobre: il 29 a Padova e il 30 a Milano. Per chi fosse interessato all’acquisto dei biglietti entrambe le date risultano ancora disponibili QUI.

Nell’attesa godetevi l’ascolto del nuovo singolo “Didn’t I” e non dimenticate di farci sapere cosa ne pensate!

Traduzione di Didn’t I dei OneRepublic

[Intro]

Non, non, non ti ho amato?

Non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo volato?

Sappi che a me, sappi che a me importa ancora di te

But non ci siamo, non ci siamo detti addio?

[Verso 1]

Giuro di aver visto la tua faccia

Al bar sulla ottava strada

O forse era nella mia mente?

E giuro di aver sentito la tua risata

Da una persona che mi è passata accanto

A una festa la scorsa notte

[Pre-Ritornello]

Non ho mai pensato che saremmo dovuti andare avanti senza

Scelgo te su chiunque altro, a mani basse

Siamo quel tipo di melodia che non passa mai

Non passa, non può passare

[Ritornello]

Non, non, non ti ho amato?

Non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo volato?

Sappi che a me, sappi che a me importa ancora di te

But non ci siamo, non ci siamo detti addio?

Non, non, non ti ho amato?

Non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo volato?

Sappi che a me, sappi che a me importa ancora di te

Dimmi perchè le cose belle devono morire?

[Verso 2]

Ti ricordi di tutti quei progetti?

Che abbiamo fatto dopo aver bevuto troppi drink

Nella cucina dell’appartamento di tuo fratello?

Quando la vita era come un pozzo di desideri

4 del mattino e l’inferno sale

Dannazione, ti conoscevo così bene

[Pre-Ritornello]

Non ho mai pensato che saremmo dovuti andare avanti senza

Scelgo te su chiunque altro, a mani basse

Siamo quel tipo di melodia che non passa mai

Non passa, non può passare

[Ritornello]

Non, non, non ti ho amato?

Non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo volato?

Sappi che a me, sappi che a me importa ancora di te

But non ci siamo, non ci siamo detti addio?

Non, non, non ti ho amato?

Non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo volato?

Sappi che a me, sappi che a me importa ancora di te

Dimmi perchè le cose belle devono morire?

[Bridge]

Abbiamo avuto i nostri momenti, non è vero?

Così tanti che non saremo mai

[Ritornello]

Non, non, non ti ho amato?

Non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo volato?

Sappi che a me, sappi che a me importa ancora di te

But non ci siamo, non ci siamo detti addio?

Non, non, non ti ho amato?

Non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo volato?

Sappi che a me, sappi che a me importa ancora di te

Dimmi perchè le cose belle devono morire?

Testo di Didn’t I dei OneRepublic

[Intro]

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we fly?

Know that I, know that I still care for you

But didn’t we, didn’t we say goodbye?

[Verse 1]

Swear that I saw your face

At a coffee shop on 8th

Or maybe it was in my mind?

And I swear that I heard your laugh

From a person that walked past me

At a party the other night

[Pre-Chorus]

Never thought we’d ever have to go without

Take you over anybody else, hands down

We’re the type of melody that don’t fade out

Don’t fade out, can’t fade out

[Chorus]

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we fly?

Know that I, know that I still care for you

But didn’t we, didn’t we say goodbye?

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we try?

Know that I, know that I still care for you

Tell me why good things have to die



[Verse 2]

Do you remember all those plans

That we made after too many drinks

In the kitchen of your brother’s apartment?

When life was like a wishin’ well

4:00 AM and raisin’ hell

Damn, I knew you oh-so well

[Pre-Chorus]

Never thought we’d ever have to go without

Take you over anybody else, hands down

We’re the type of melody that don’t fade out

Don’t fade out, can’t fade out

[Chorus]

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we fly?

Know that I, know that I still care for you

But didn’t we, didn’t we say goodbye?

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we try?

Know that I, know that I still care for you

Tell me why good things have to die

[Bridge]

We had our moments, didn’t we?

So much that we will never be

[Chorus]

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we fly?

Know that I, know that I still care for you

But didn’t we, didn’t we say goodbye?

Didn’t I, didn’t I, didn’t I love you?

Didn’t we, didn’t we, didn’t we try?

Know that I, know that I still care for you

Tell me why good things have to die