Manca poco all’uscita ufficiale del nuovissimo spin-off di Vis a Vis, chiamato “El Oasis“. La data infatti è fissata per il 20 aprile in Spagna, dove verrà trasmessa sul canale Fox, mentre per l’Italia dovremo a quanto pare attendere un pò di più per vederla su Netlflix (ma ne vale la pena no?). Dopo aver dichiarato ai fan una chiusura con la quarta stagione della serie, i produttori hanno sorpreso tutti con uno spin-off articolato in ben 8 puntate, dove il mitico duo Macarena (Maggie Civantos) e Zulema (Najwa Nimri) è pronto a dare spettacolo con nuovi colpi di scena. Sono proprio loro infatti le protagoniste del poster comparso su Instagram nel profilo ufficiale della Fox spagnola, in un’inaspettata stretta di mano e senza la solita divisa gialla della prigione da cui possiamo dedurre che quello che succederà ci farà rimanere con gli occhi incollati allo schermo.

Ecco qui il post originale pubblicato in data 10 marzo accompagnato dalla didascalia:

“Fai la tua prenotazione: #VisAVisElOasis apre le sue porte il 20 aprile su Fox”

Ricordiamo che la serie di Vis a Vis è stata trasmessa tra il 2016 e il 2019 con 40 episodi divisi in 4 stagioni dove Macarena e Zulema spesso e volentieri hanno cercato di ostacolarsi l’un l’altra tra rivendicazioni, sfide e corse contro il tempo ma con alcuni brevi tratti di alleanza per realizzare un obiettivo comune. E’ forse proprio da lì che è nata l’idea di un seguito incentrato sui due personaggi emblematici della serie, che per lungo tempo ci hanno tenuto compagnia con le loro vicende.

Il comunicato stampa che annuncia l’ultimo capitolo recita:

“… questi due personaggi emblematici si uniranno ad altri volti conosciuti della serie, in una trama ambientata al di fuori della prigione. La serie è pensata come un regalo per tutti quei fan che si chiedono cosa ne sarà di queste due sopravvissute.”

Trama e trailer dello spin-off

Dalle varie notizie e spoiler riguardanti El Oasis, emerge che dopo varie rapine a gioiellerie, banche e casinò la cosiddetta “Marea Gialla”, così viene soprannominato il duetto Macarena-Zulema, è pronta per un ultimo e importante colpo prima di separarsi definitivamente: il furto di una tiara di diamanti appartenente alla figlia di un esponente del cartello della droga messicano il giorno del matrimonio della giovane. Per portare a termine la missione, le due non saranno ovviamente sole: al loro fianco vedremo anche una vecchia conoscenza: Goya (Itziar Castro) conosciuta nella terza stagione e in più alcune new entries: Monica (Lisi Linder), La Flaca (Isabel Naveira) e Triana (Claudia Riera).

Il piano della squadra di criminali al femminile le porterà ad incrociarsi anche con le vite di Alma (Ana Maria Picchio), una signora anziana che affitta ai turisti la sua abitazione di campagna, e Cepo (Lucas Ferraro), il figlio di quest’ultima affetto da una grave disabilità. Entrambi, che all’apparenza sembrano così innocenti e comuni, nascondono però un torbido segreto che non vediamo l’ora di scoprire.

E’ stato confermato inoltre dai produttori, e dalla stessa attrice, il ritorno di Saray (Alba Flores), migliore amica di Zulema nonché rivale in amore per alcuni tempi di Maca, dell’inquietante dottor Sandoval (Ramiro Blas) e di Romàn (Daniel Ortiz), fratello di Macarena. Di questi personaggi non è trapelata alcuna notizia ma sappiamo solo che al finale della quarta stagione la gitana Saray, rimasta incinta dopo uno stupro da parte di Sandoval mentre la stessa era incosciente, partorisce la sua bimba Estrella e dopo varie diatribe riesce ad ottenerne la custodia. E non solo perché la stessa appende il cuore al chiodo riguardo la storica amata Rizos per fidanzarsi con l’interprete della sigla, la cantante La Mala Rodriguez.

A proposito della prorompente Rizos (Berta Vàzquez) non è trapelata alcuna informazione riguardante una sua comparsa o meno in El Oasis, anche se il sogno di tutti noi fan sarebbe probabilmente quello di rivedere lei e tutta la squadra di detenute di Cruz del Sur al completo un’ultima volta.

Di seguito il trailer ufficiale:

A questo punto, non resta che attendere la data ufficiale di uscita nel nostro Paese anche se l’interrogativo che molti fan si pongono è: e Fabio?

Ebbene si, nessuna informazione è giunta riguardo il ritorno della nostra guardia carceraria preferita, interpretata dal carismatico e affascinante Roberto Enrìquez, ma ci auguriamo che possa esserci una svolta romantica durante questo nuovo spin off e che finalmente porti a una definitiva unione tra i due. Sarebbe bello vederli sulle spiagge del Brasile a bersi un cocktail come si erano promessi sulla riva del fiume durante la seconda stagione, non vi pare?