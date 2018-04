L’Inter passeggia sul velluto: Cagliari annichilito, è 4-0

Tutto facile per i nerazzurri che nell’anticipo della trentatreesima giornata di serie A si sbarazzano del Cagliari con un ineccepibile 4-0.

Prestazione inappuntabile da parte della banda guidata da Luciano Spalletti che è tornata a segnare dopo tre gare a secco, dimostrando una spiccata vitalità in attacco e grande attenzione in difesa, reparto mai chiamato in causa dagli avversari. Con questo successo, l’Inter si proietta momentaneamente al terzo posto a quota sessantatre, in attesa delle risposte, di stasera, di Lazio e Roma impegnate rispettivamente contro Fiorentina e Genoa. Icardi e compagni tornano alla vittoria dopo l’ultimo trionfo datato 31 marzo, in occasione del 3-0 nei confronti dell’Hellas Verona, da lì in avanti due pareggi ed una sconfitta, tutti rigorosamente senza aver segnato gol.

Il Cagliari, invece, sceso in campo in parte rimaneggiato, con la mente, molto probabilmente, rivolta alla gara di domenica prossima, in casa, contro il Bologna, match che metterà in palio importanti punti salvezza, resta inchiodato al quattordicesimo gradino a quota trentadue, a cinque lunghezze di distanza dal Crotone terzultimo. I sardi inanellano la terza sconfitta di fila lontano dalle proprie mura amiche, dimostrando in questa occasione scarsa personalità e mordente inesistente.

Riavvolgendo il nastro della gara, la prima occasione degna di nota avviene al 3’ direttamente da un calcio di punizione battuto dalla sinistra da Joao Cancelo. Il laterale portoghese effettua una conclusione insidiosa che si insacca alle spalle di Cragno. Gioia per il numero sette nerazzurro al suo primo centro in serie A. I padroni di casa proseguono nel pigiare il piede sull’acceleratore e lo fanno con Icardi che sforna un assist al bacio per Karamoh, quest’ultimo schierato dall’inizio al posto di Candreva, ma il suo tiro di prima intenzione termina di pochi centimetri a lato. Di nuovo Karamoh sugli scudi, stavolta su passaggio invitante di D’Ambrosio: il franco-ivoriano colpisce al volo ma la sfera scheggia la traversa. A seguire è il turno di Rafinha, la cui conclusione, dall’interno dell’area, viene prontamente deviata da Cragno. Al 36’ Gagliardini a causa di un grave infortunio al flessore è costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco, al suo posto Spalletti inserisce Borja Valero. Per il centrocampista nerazzurro, ex Atalanta, a quanto pare stagione finita.

Nella ripresa l’Inter continua imperterrita a macinare gioco, tant’è che al 49’ trova il raddoppio: Rafinha sforna un colpo di tacco, all’interno dell’area, per l’accorrente Icardi che a tu per tu con l’estremo difensore rossoblù non sbaglia. Per l’attaccante argentino si tratta del venticinquesimo gol in campionato, un record per il capitano nerazzurro. Gli ospiti non impensieriscono affatto Handanovic, e tutto ciò favorisce la compagine di casa che si presenta dalle parti di Cragno con convinzione e disinvoltura. Al 60’ tris per l’Inter con Brozovic, il quale raccoglie palla all’interno dell’area per poi estrarre dal cilindro una tiro imparabile sul palo più lontano. Mette la sua firma anche il centrocampista croato, al quarto gol in questo torneo. I nerazzurri sfiorano la quarta marcatura con un colpo di testa di Perisic, deviato sopra la traversa da Cragno e a seguire con un’opportunità per Candreva, il cui tentativo, viene smorzato con il braccio da Andreolli, ma l’arbitro Pasqua non ravvisa erroneamente l’irregolarità di tale intervento. Al 90’, però, giunge il definitivo 4-0 attraverso un calcio di punizione battuto da Brozovic, la palla giunge dalle parti di Perisic, il quale da fuori area esplode una conclusione sul secondo palo su cui Cragno non riesce ad intervenire. Serata di gloria anche per il numero quarantaquattro croato che raggiunge la doppia cifra, ossia dieci centri, in questo campionato.

Al termine del match, queste le dichiarazioni rilasciate in mixed-zone dal tecnico interista, Luciano Spalletti: “La squadra ha fatto bene, è entrata subito bene in campo per giocare dentro la metà campo del Cagliari e ha fatto la partita lì, non li ha fatti rifiatare. Abbiamo gestito bene la partita, ma a tratti con poca determinazione, perché già nel primo tempo dovevamo averla messa più al sicuro. Karamoh? Ha fatto una buona partita, ma può e deve far meglio, perché se non gioca con continuità deve sfruttare al meglio le occasioni che gli vengono date. Un paio di volte si è perso in atteggiamenti che deve lasciar perdere, ma ha quelle “vampate” che ci possono mancare”.

Queste invece le dichiarazioni espresse dall’allenatore dei rossoblù, Diego Lopez: “Cagliari arrendevole? Sapevamo di venir qui a fare una partita fisica, con gente fresca. Non ho sperimentato sulla formazione, semplicemente anziché mettere un quinto come Faragò che spinge tanto ma difende anche, che fisicamente non era al meglio, ho messo Giannetti. Quindi nessun esperimento. Il problema è stato prendere un gol subito, lì abbiamo trovato difficoltà più grandi. Dispiace non essere arrivati in porta e aver preso quattro gol, però c’è stata la disponibilità massima dei ragazzi. Abbiamo trovato una grande Inter. Tra l’altro secondo me il quarto gol era in fuorigioco e l’arbitro doveva andare a controllare nonostante la partita fosse praticamente finita”. Nota statistica della gara, l’Inter torna al successo casalingo contro il Cagliari, dopo l’ultimo risalente al novembre del 2011.