Josh Brolin nei panni di Cable sarà presente in quattro diversi film

Deadpool 2 sarà solo l’inizio per Cable; il personaggio interpretato da Josh Brolin sarà presente in altri tre film. Ecco quello che sappiamo

A dare la notizia è lo stesso Josh Brolin, l’attore che in Deadpool 2 interpreterà Cable, un soldato mutante che si affiancherà su grande schermo a Ryan Reynolds. In una recente intervista per Empire Magazine, Josh Brolin ha rivelato che il personaggio di Cable non sarà presente solo in Deadpool 2, ma in altri 3 film che quindi ci daranno l’opportunità di conoscerlo ancora meglio.

Cable lo consideriamo per quattro film- ha raccontato Brolin -Abbiamo provato a ragionare su un arco narrativo completo per il personaggio, senza fermarsi a Deadpool 2, ma nella traiettoria di quattro film. Per me è stato molto più divertente.

È molto probabile, quindi, che Cable apparirà ancora nel sequel di Deadpool, ma anche nel film sulla X-Force, uno spin-off basato sulla squadra degli X-Men che includerà anche il suo Il co-protagonista di Deadpool 2, Ryan Reynolds.

È probabile che il quarto film al quale Josh Brolin allude, sarà un sequel di X-Force o che Cable potrebbe apparire in uno dei principali film di X-Men per ricongiungersi con suo padre, Cyclops (ricordiamo a tal proposito che Cable può viaggiare nel tempo). Tutto è ancora da scoprire, intanto teniamoci pronti per Deadpool 2, che sarà nei cinema dal 15 maggio.