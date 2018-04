Lana Del Rey attaccata da un fan al concerto in Belgio – VIDEO

Mentre stava uscendo ieri dal luogo del suo concerto in Belgio, questo fan maschio (speriamo la polizia l’abbia già preso) è saltato addosso a Lana – facendola cadere e forse ferendola. Il momento è stato catturato in video (la qualità non è la migliore, ma tutto accade proprio nel retro del piano inferiore).

Guarda qui sotto:

Apparently Lana Del Rey was attacked by a stupid human being after leaving the stage at Sportpaleis in Antwerp, Belgium.

😢 Really hope she is fine. This is so disgusting.

©️ heylen13 pic.twitter.com/kAIGocAWsr

— Lana Del Rey World (@LanaDelReyWorld) April 18, 2018