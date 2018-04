Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni: sarà a Noto ma con solo rito civile

A confermare la notizia è il vescovo di Noto Antonio Staglianò: al momento non c’è alcuna prenotazione per la cattedrale

Il matrimonio più atteso nel mondo del gossip nostrano è di sicuro quello tra Fedez e Chiara Ferragni. La ruggente coppia, accompagnata dal piccolo Leone, si scambierà la promessa di matrimonio il prossimo 31 agosto, ma molto probilmente non lo farà in chiesa.

A darci la quasi certezza del fatto è il monsignor Antonio Staglianò, vescovo di Noto, che afferma che fino ad oggi non è stata fatta alcuna prenotazione per la Cattedrale di Noto:

Non risulta nessuna prenotazione in Cattedrale per le nozze di Fedez- racconta Monsignor Staglianò -per cui il suo matrimonio lo celebrerà eventualmente il sindaco…

Che la location dell’attesissimo matrimonio sarà Noto è cosa certa, ma a questo punto possiamo dedurre che i due innamorati ricorreranno al solo rito civile in presenza del sindaco.

Probabilmente la scelta del solo rito civile lascia un po’ deluso il Monsignore, che rivela di aver scritto anche una canzone per Fedez. Il prelato è noto infatti per l’usanza di includere canzoni pop all’interno delle sue omelie (da Mengoni a Noemi fino a Francesco Gabbani) e per questo motivo si è dedicato alla scrittura di un brano rap da donare a Fedez e Chiara. “Quando Fedez arriverà a Noto- ha dichiarato -gliela porterò come augurio”.