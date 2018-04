The Flash 5 – Tutto ciò che c’è da sapere

Torna uno dei più popolari show di supereroi, The Flash con la conferma della tanto attesa quinta stagione.

Ecco tutto ciò che sappiamo sulla prossima serie:

The Flash 5 data di uscita:

The CW ha rinnovato The Flash allo stesso tempo di Supernatural, Supergirl e Legends of Tomorrow . Per quanto riguarda una data di rilascio, questo ancora non è stato confermato. Ma possiamo indovinare.

The Flash viene rilasciato solitamente ad Ottobre, perciò, questo sarà il periodo in cui potremmo aspettarcelo.

The Flash 5 cast:

Si prevede che la stagione Flash 5 coinvolgerà quasi certamente Grant Gustin nei panni di Barry Allen / The Flash.

Stessa cosa per quanto riguarda Candice Patton, la quale sicuramente riprenderà il suo ruolo di eccellente Iris West.

Danielle Panabaker tornerà probabilmente come Caitlin Snow / Killer Frost, e Carols Valdes tornerà come l’amico di Ramry Cisco Ramon / Vibe.

Per Dr Harrison Wells sempre Tom Cavanagh, così come Jesse L Martin nel ruolo del papà di Iris, Joe West.

Ovviamente, queste previsioni fin quando non accadrà nulla di catastrofico nella quarta stagione (che ancora non è terminata)

The Flash 5 trama:

Una cosa è certa, non dovresti aspettarti che Iris West diventi improvvisamente un supereroe. Candice Patton ha dichiarato che il trasferimento di energia della quarta stagione è stato un evento unico.

“Avere i poteri di Barry per un episodio le ha fatto davvero capire di cosa è appassionata”, ha spiegato Patton. “Capisce che la velocità di Barry è ciò che lo sveglia al mattino ed è ciò di cui è appassionato.

Il produttore Exec Todd Helbing ha confermato che The Flash “voleva tornare a” Iris in qualità di reporter, e che l’ultimo episodio “sembrava il momento più adatto per avere questo risveglio”.

Patton ha continuato:

“Ho sempre pensato che sarebbe stato bello per i fan e per lo spettacolo vederla vestita così per un episodio. Non ho mai voluto che Iris diventasse un supereroe di The Flash per due motivi: Già ne abbiamo abbastanza e per ciò che Iris è. La cosa più importante del suo personaggio è il fatto che sia un eroe a se stante, senza supereroi. Usa il suo cuore e il suo intelletto per aiutare la squadra e fa appello a chi la guarda; perchè anche noi, come esseri umani ogni giorno, possiamo essere eroi nelle nostre vite. Non abbiamo bisogno di superpoteri, non abbiamo bisogno di essere colpiti da un fulmine domani, di fare qualcosa di importante. Penso che questo rappresenti Iris nello show.

Le trame dei supereroi di CW sono un po ‘difficili da prevedere, perché gli universi sono piuttosto contorti.