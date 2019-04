Ascolta il nuovo singolo delle Blackpink Kill This Love e leggi il testo e la traduzione.

Un gruppo musicale tutto al femminile, nato a Seul nel 2006: le Blackpink.

Le quattro sudcoerane si chiamano Kim Ji-soo, Kim Jennie, Rosè e Lisa.

La band femminile K-pop si è classificata al quinto posto nella Billboard Social 50 e nella Billboard Hot 100 hanno raggiunto la 55esima posizione.

Il nuovo singolo, Kill This Love, è già un grande successo. Puoi ascoltarlo qui sotto.

Ascolta Kill This Love delle Blackpink:

Traduzione di Kill This Love delle Blackpink:

Dopo un “ciao” dolce, ce n’è sempre uno amaro

Dopo ogni follia, c’è un prezzo da pagare

Non c’è risposta a questo test, mi innamoro sempre di questo sì

Sono schiava delle mie emozioni

Avviti questo amore senza cuore

Qui vengo prendere a calci la porta

Dammelo più forte

Così ovvio, quell’amore

Dammi di più, dammi di più

Se vuoi, aggrappati al bordo della scogliera

Con una sola parola sei di nuovo stremato

Quella calda sensazione nervosa, estrema eccitazione

Sembrava come un paradiso ma potresti non entrarci

Guardami, guardati, chi avrà più dolore?

Sei intelligente come chi? Tu sei

Se piangi lacrime di sangue da entrambi gli occhi

Mi dispiace così tanto chi? Sei tu

Cosa dovrei fare, non posso sopportare di essere così debole

Mentre mi costringo a coprirmi gli occhi

Ho bisogno di porre fine a questo amore

Uccidiamo questo amore!

Si, si, si, si, si

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Uccidiamo questo amore!

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Sentendomi come una peccatrice

È così acceso il fuoco con lui che devo soffiare, ooh

Ha detto che sembro pazza

Grazie piccolo

Devo tutto a te

Mi hai fatto incasinare tutto

Il tuo amore è il mio preferito

Ma tu ed io

Purtroppo può essere pericoloso

Fortunata me, sei fortunato

Dopotutto, alla fine mentiamo

E allora? E allora?

Se finisco per dimenticarti

Mi dispiace

non sono dispiaciuta

Cosa dovrei fare? Non posso sopportare di essere così debole

Mentre mi costringo a nascondere le mie lacrime

Ho bisogno di porre fine a questo amore

Uccidiamo questo amore!

Si, si, si, si, si

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Uccidiamo questo amore!

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Ci impegniamo tutti ad amare

Questo ti fa piangere, oh, oh

Facciamo tutti l’amore

Questo ti uccide dentro, sì

Dobbiamo uccidere questo amore (Sì, sì)

Sì, è triste ma vero

Devo uccidere questo amore (Sì, sì)

Prima che ti uccida anche tu

Uccidi questo amore (Sì, sì)

Sì, è triste ma vero

Devo uccidere questo amore (Sì, sì)

Uccidiamo questo amore!

Testo di Kill This Love delle Blackpink:

[Intro: Jennie, Lisa]

Yeah, yeah, yeah

BLACKPINK IN YOUR AREA!

Yeah, yeah, yeah

[Verse 1: Jennie]

천사 같은 “hi” 끝엔 악마 같은 “bye”

매번 미칠듯한 high 뒤엔 뱉어야

하는 price

이건 답이 없는 test

매번 속더라도 yes

딱한 감정의 노예

얼어 죽을 사랑해

[Verse 2: Lisa]

Here I come kick in the door

가장 독한 걸로 줘

뻔하디 뻔한 그 love

더 내놔봐 give me some more

알아서 매달려 벼랑 끝에

한마디면 또 like 헤벌레 해

그 따뜻한 떨림이 새빨간 설렘이

마치 heaven 같겠지만

You might not get in it

[Pre-Chorus: Jisoo & Rosé]

Look at me, look at you

누가 더 아플까

You smart 누가 you are

두 눈에 피눈물 흐르게 된다면

So sorry 누가 you are

나 어떡해 나약한 날 견딜 수 없어

애써 두 눈을 가린 채

사랑의 숨통을 끊어야겠어

[Chorus1]

Let’s kill this love!

Yeah, yeah, yeah

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Let’s kill this love!

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

[Verse 4: Jennie, Lisa]

Feelin’ like a sinner

It’s so fire with him I go boo, ooh

He said you look crazy

Thank you baby

I owe it all to you

Got me all messed up

His love is my favorite

But you plus me

Sadly can be dangerous

[Pre-Chorus: Rosé & Jisoo]

Lucky me, lucky you

결국엔 거짓말 we lie

So what? So what?

만약에 내가 널 지우게

된다면 so sorry

I’m not sorry

나 어떡해 나약한 날 견딜 수 없어

애써 눈물을 감춘 채, eh

사랑의 숨통을 끊어야겠어

[Chorus: All, Lisa]

Let’s kill this love!

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

Let’s kill this love!

Rum, pum, pum, pum, pum, pum, pum

[Bridge: Rosé]

We all commit to love

That makes you cry, oh oh

We’re all making love

That kills you inside, yeah

[Outro: All]

We must kill this love (Yeah, yeah)

Yeah, it’s sad but true

Gotta kill this love (Yeah, yeah)

Before it kills you too

Kill this love (Yeah, yeah)

Yeah, it’s sad but true

Gotta kill this love (Yeah, yeah)

Let’s kill this love!