Lo studio in questione è lo Speakeasy Studio, noto come lo studio di Vasco Rossi nel quale ha registrato i suoi ultimi dischi.

Inoltre, è curioso sapere che la cantante si trova a Los Angeles non solo per ispirazione, ma è proprio lì che sta registrando nuova musica.

Al momento però non sappiamo se la musica alla quale sta lavorando Emma sarà per festeggiare nel 2020 i suoi 10 anni di carriera.

