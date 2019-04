Inoltre, Bloys, ha dichiarato che la sorte di True Detective dipende esclusivamente dal suo creatore, Nic Pizzolato . La HBO è in attesa di nuove idee da parte di Pizzolato, quindi la loro filosofia è quella di “aspettare e vedere cosa succederà”, insomma non c’è nulla in programma.

Casey Bloys , il presidente della programmazione della HBO , ha dichiarato che non c’è alcun’indicazione per dei nuovi episodi.

