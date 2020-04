Nonostante la trama segua le linee generali del fumetto, si differisce in particolar modo per l’introduzione di alcuni personaggi inediti.

La prima che vi proponiamo è “ The Walking Dead “, serie che ha ridefinito il genere horror, o per lo meno quello legato al mondo dei temutissimi zombie. In onda dal 2010 e basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman , anche produttore esecutivo dello show, “The Walking Dead” narra una storia dai risvolti apocalittici. Protagonista assoluto Rick Grimes , vice-sceriffo della Georgia che viene ferito in servizio durante uno scontro a fuoco. Al suo risveglio in ospedale si rende tuttavia conto che il virus che sembrava essere stato messo sotto controllo poco prima del suo incidente ha preso piede risvegliando i morti, che si tramutano in degli zombie che attaccano i vivi.

Una serie crime estremamente interessante e potente che sfrutta l’impatto dei social media: “ The Following ” è il connubio perfetto di una serie di elementi che amerete se già siete fan dei gialli. Composta da tre stagioni, la serie ha come protagonista Ryan Hardy ( Kevin Bacon ), un ex agente dell’FBI esperto nell’elaborazione di profili psicologici, che ritorna in attività quando il diabolico assassino che aveva arrestato nove anni prima, Joe Carroll, evade dalla prigione nella quale era rinchiuso. Prima e durante la prigionia, Carroll sfrutta proprio i social media per alimentare una setta che deve compiere omicidi che hanno come filo conduttore i romanzi di Edgar Allan Poe . Ognuna delle persone che fanno parte della setta è chiamata follower.

“ Chernobyl ” è una miniserie televisiva statunitense e britannica, creata e scritta da Craig Mazin e diretta da Johan Renck . I cinque episodi raccontano la storia del disastro di Černobyl’ e seguono gli uomini e le donne che si sono sacrificati per salvare l’Europa da un disastro nucleare, in una storia estremamente realistica e commuovente.

“ Gomorra” è una serie televisiva, udite udite, di produzione italiana: è stata trasmessa per la prima volta nel 2014 proprio su Sky, diventandone tra l’altro uno dei prodotti di punta. Liberamente ispirata all’omonimo best seller di Roberto Saviano , la serie racconta le gesta di camorristi, spacciatori di droga, che agiscono nella periferia di Napoli. Nel contesto di organizzazioni criminali di stampo mafioso, con ramificazioni nel mondo degli affari e in quello della politica, i personaggi sono descritti con crudo realismo e presentano un complesso miscuglio di comportamenti talvolta brutali e avidi, talvolta pseudo sentimentali.

Non poteva certamente mancare una delle serie più conosciute e amate degli ultimi anni: su Sky infatti è tornato, in occasione della quarantena, “Il Trono di Spade“. Forse non ha bisogno di molte presentazioni: sappiate solo che GOT ha ridimensionato il genere fantasy introducendo tutto un altro modo in cui vengono e verranno concepite le serie TV. Preparatevi ad intrighi, draghi, una narrazione mai stancante e che vi terrà sempre con il fiato sospeso nonostante qualche difetto qua e là, in particolare nell’ottava ed ultima stagione.

Questa potrebbe essere l’occasione perfetta per vederla se non l’avete mai fatto, oppure per un buon e sano rewatch!

Numero di stagioni che potete trovare su Sky: 8