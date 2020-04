Dopo averci allietato le giornate con due ottimi EP (Mine e James), Phoebe Ryan è finalmente pronta a pubblicare il suo album di debutto. How It Used To Feel uscirà il 26 giugno 2020 e includerà sicuramente la canzone uscita l’anno scorso “ICIMY” e “Ring“, brano appena pubblicato.

Ring è una canzone che parla di un cuore ferito che però si rasserena nel lungo termine.

“Stavi camminando nel parco, ricordo domenica scorsa”, inizia la canzone. “Indossavi la mia vecchia camicia preferita degli Iron Maiden.”

Sfortunatamente per Phoebe Ryan, il suo ragazzo stava camminando mano nella mano con la sua nuova ragazza.

“Non osare metterle un anello al dito, è un grosso errore scegliere lei,” canta Phoebe prima di scatenarsi nel ritornello.

“Non osare, appoggia le tue labbra sulle sue e dì che non mi vuoi più.”

Phoebe Ryan nel video di Ring

Cosa ha ispirato questa ballata?

“Vedo con occhi più chiari quando sono innamorata e penso di essere sempre innamorata”, rivela la 29enne. “Questa canzone in particolare fa ancora male ai miei sentimenti quando la ascolto.”

Nel video musicale pubblicato ieri – 17 aprile 2020 – Phoebe Ryan si ritrova in un’ambientazione molto fiabesca. E’ vestita come una sposa e cammina vicino alla riva di un lago. Successivamente si butta in acqua e piano piano abbandona quel vestito per continuare a nuotare. Crediamo che sia una bella metafora che ricalca il significato del testo del brano. Lei ci teneva molto a quella relazione, voleva costruire qualcosa di bello insieme al suo ex ragazzo… ma pensiamo che abbia trovato la forza per dimenticare.

E tu cosa ne pensi di questo brano? Scrivi la tua opinione nei commenti. Qui sotto trovi il testo in lingua originale del brano.

Il testo di Ring di Phoebe Ryan

[Verso 1]

You were walking in the park

I remember last Sunday

You were wearing my old favorite Iron Maiden shirt

So happy in your arms

Yeah, she was looking perfect

Felt like someone stabbed me with an arrow through my heart

[Pre-Ritornello]

Some things never change

Is it too late now to say

[Ritornello]

No, don’t you dare put a ring on her finger

It’s a huge mistake choosing her

No, don’t you dare put your lips up against hers

And say you don’t want me anymore

[Verso 2]

And damn, it’s so hard

When your life is like a movie

And you’re just an extra watching her become the star

And maybe I’m dumb, but I always thought someday

We were gonna have each other ‘til death do us part

[Pre-Ritornello]

Some things never change

Isn’t life without me strange?

[Ritornello]

No, don’t you dare put a ring on her finger

It’s a huge mistake choosing her

No, don’t you dare put your lips up against hers

And say you don’t want me anymore

[Ponte]

No, don’t you dare

No, don’t you dare

No, don’t you dare

No, don’t you dare

Some things never change

[Ritornello]

No, don’t you dare put a ring on her finger

It’s a huge mistake choosing her

No, don’t you dare put your lips up against hers

And say you don’t want me anymore

[Conclusione]

No, don’t you dare

No, don’t you dare

No, don’t you dare

No, don’t you dare

Some things never change