Gianluigi Buffon si congeda dalla Juventus ma non dal calcio giocato

Oramai non vi sono più dubbi e ripensamenti, Gigi Buffon, dopo diciassette anni di lunga militanza tra le fila della Juventus, si congeda dalla Vecchia Signora, perlomeno dalle vesti di portiere e capitano, annunciando ufficialmente tale decisione durante la conferenza stampa tenutasi ieri, alle ore 11:30, in compagnia del Presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Quella di domani contro l’Hellas Verona sarà la sua ultima partita in bianconero e nel campionato italiano. Al triplice fischio finale avverrà la premiazione per lo scudetto conquistato e a seguire il tanto atteso giro della città in pullman, aspettando, poi, un altro annuncio assai importante riguardante l’immediato futuro di Gigi Buffon, perché se è vero che con la Juventus terminerà domani il suo lungo percorso, non è da escludere che possa continuare a difendere i pali di un altro top club europeo con chiare ambizioni in Champions League, cruccio e ed ossessione della lunga carriera del portierone bianconero e della Nazionale.

Secondo alcune voci di mercato, sarebbero pervenute delle offerte da parte del Paris Saint Germain, compagine che nella prossima annata vorrà tentare la scalata nell’Europa dei “grandi”, così come non sarebbe eresia un trasferimento di Buffon al Real Madrid oppure al Liverpool, club che sostituirebbero ben volentieri i loro attuali portieri titolari, ossia Navas per i blancos e Karius per i Reds. Gigi, nel frattempo, non ha ancora sciolto i suoi dubbi, non escludendo di poter optare per un ruolo di dirigente, propostogli dal Presidente Agnelli, alla Juventus. Come dichiarato dallo stesso numero uno bianconero, nella prossima settimana, sapremo quale decisione verrà presa. L’unico dato di fatto, oramai acclarato, è che Buffon saluta la Juventus dopo diciassette anni di militanza, impreziositi dalla conquista di nove scudetti, un campionato di serie B, quattro coppe Italia, cinque Supercoppe Italiane, senza dimenticare, ovviamente, i suoi inizi nel Parma, club con cui conquistò una coppa Italia, una Supercoppa Italiana ed una Coppa Uefa. Anche la sua avventura in Nazionale termina qui, Super Gigi non risponderà alle prossime convocazioni che verranno diramate dal nuovo c.t. Roberto Mancini, chiudendo il suo percorso in azzurro con centosettantasei presenze e il memorabile trionfo nel Mondiale del 2006.

Durante la conferenza stampa di saluti alla Juventus, un Buffon visibilmente emozionato ha rilasciato le seguenti dichiarazioni :”Sabato sarà la mia ultima partita con la Juventus e credo sia il modo migliore per finire questa avventura. La mia paura era di arrivare alla fine di questa avventura con la Juve da sopportato o da giocatore che aveva fuso il motore, posso dire che non è così. E posso dire fino a 40 anni di aver potuto esprimere il mio meglio, di aver espresso in campo prestazioni degne del mio nome e della Juventus. Arrivo a questo saluto sereno e felice. Sabato giocherò una partita che è la mia unica certezza. Andrea (Agnelli ndr)è a conoscenza di quello che sta accadendo ed è un consigliere del quale non voglio privarmi. Fino a 15 giorni fa era risaputo che avrei smesso di giocare, adesso sono arrivate proposte e delle sfide stimolanti sia in campo che fuori. La più importante mi è arrivata proprio da Andrea e dopo questi tre giorni densi di emozioni, la prossima settimana dopo qualche riflessione serena prenderò la decisione definitiva. Seguirò ciò che è la mia indole e la mia natura. Che sentimento provo oggi durante questa conferenza? Mi sento gratificato. Sentire tutta questa vicinanza da parte della società, dai miei ex compagni e le persone vicine a me. Per il futuro, sono un incosciente, non ho paura. Nazionale? Ho detto che se Buffon era diventato un problema tre mesi fa, non oso pensare cosa possa essere sei mesi dopo o un anno dopo … diventerebbe una cosa estremamente complicata da gestire e un qualcosa dal quale mi tengo veramente lontano perché penso di non meritarlo. Poi perché penso che la Nazionale abbia giovani portieri importanti”.

Infine, in merito a quanto accaduto in Real Madrid-Juventus, queste le sue considerazioni a mente lucida: “Ad oggi non ho capito quale sia la ragione dell’espulsione. Anche voi giornalisti dovreste porvi un interrogativo sulle ragioni del mio allontanamento. E’ evidente che poi nel post-gara abbia trasceso. Ne sono dispiaciuto. In 23 anni ho sempre avuto una condotta educata. A distanza di giorni, ho detto che il Buffon di quella sera non poteva che dire quelle cose. Come ho detto ad altri giornalisti sono dispiaciuto di aver offeso l’arbitro. Se l’avessi visto due giorni dopo, l’avrei abbracciato ma confermando il mio pensiero. Sono uno che non porta rancore, sono sereno”.