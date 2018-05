Calcutta e il nuovo singolo Paracetamolo (Testo con Significato e Video)

Paracetamolo è il nuovo singolo di Calcutta

Il terzo singolo dell’album Evergreen di Calcutta, che uscirà il prossimo 25 maggio, s’intitola Paracetamolo. Un nuovo ritornello da cantare con forza, quello del cantautore di Latina che aveva anticipato sui social l’uscita di un nuovo singolo, ma senza tralasciare dettagli specifici.

Un motivetto musicale molto vintage, una passeggiata romantica tra le strade napoletane ed una carrellata di momenti vissuti insieme raccontati dall’interpretazione di Angelo Cipriani, attore romano 63enne, accompagnato dalla bellissima modella brasiliana Lis Bruna Kedma. Nel video vediamo il mare di Procida ed un centro anziani di Ponticelli, oltre alle altre location scelte nella zona natale del cantautore.

Calcutta tornerà sul palco il 21 luglio allo Stadio Froncioni di Latina, e il 6 agosto all’Arena di Verona.

Paracetamolo, terzo singolo dopo Orgasmo e Pesto, è un inno d’amore Mediterraneo, con un pizzico d’ironia e un pò di tachipirina. Un testo simpatico che lancia questo urlo nella frase del ritornello: ‘io sento il cuore a mille’. Ecco di seguito il testo completo del nuovo singolo di Calcutta:

Testo di Paracetamolo

Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due

Diventa 1000

Si vede che hai provato qualcosina parlano

Parlano le tue pupille

E adesso che mi prendi per la mano vacci piano

Che se mi stringi così

Io sento il cuore a mille

Sento il cuore a mille

Il duomo di milano è un paracetamolo sempre pronto per

Le tue tonsille

Domani non lavoro puoi venire un po’ da me

Ma poi da me non vieni mai

Che poi da te, non è Versailles

E adesso che mi stringi per la mano

Vacci piano, che sento il cuore a mille

Io sento il cuore a mille

Sento il cuore a mille

Canto di gabbiano dentro la mia mano

Se siamo in metro o in treno non mi importa

Io sento il Mar Mediterraneo dentro questa radio

Ti prego vacci piano, che se mi stringi così

Io sento il cuore a mille

Sento il cuore a mille

Io sento il cuore a mille, mille, mille

Sento il cuore a mille, mille, mille

Sento il cuore a mille