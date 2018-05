Elodie torna in radio con il nuovo Nero Bali (Testo & Video Musicale)

Elodie presenta Nero Bali

Torna oggi, 18 maggio 2018, in radio e sulle piattaforme digitali, Elodie insieme a Guè Pequeno e Michele Bravi con il nuovo singolo Nero Bali, per l’etichetta Universal Music Italia. Il brano anticipa il nuovo progetto a cui sta lavorando la cantante.

Elodie, dopo l’esordio al programma Amici, ha iniziato il suo percorso discografico esattamente due anni fa, con l’uscita del suo EP dal titolo Un’altra vita. Successivamente ha presentato l’album Amore Avrai, e a febbraio uscirà Tutta Colpa Mia, con il quale ha partecipato al 67° Festival di Sanremo. Ha collaborato con Emma, Fabrizio Moro, e per questo nuovo singolo con Guè Pequeno e Michele Bravi.

Ecco cos’ha detto Elodie sulla nuova collaborazione:

“Ho scelto di cantare “Nero Bali” con Michele perché oltre ad essere un artista, è principalmente un amico. Tra noi c’è sintonia e stima reciproca. Gué invece è il mio rapper preferito: sono felicissima che abbia scritto e interpretato la strofa all’interno della canzone. “Nero Bali” è sicuramente l’inizio di una nuova avventura.”

Il nuovo progetto discografico di Elodie è in work in progress, nel frattempo ecco di seguito il testo del nuovo brano:

Testo di Nero Bali

Ho fatto cose che non rifarei

Pomeriggi spesi a leggere inutili riviste

Con un vuoto nello stomaco, in chimica alle feste

Ma che ne sai della chimica se mischi l’amore con l’interesse

Non prenderla sul personale

Non mi interessa più piacere

Ma chi giudica senza conoscere

Preferisco il confronto alle maschere

Non ho più voglia di vestirmi bene in casa

Ci resta ancora tutta la vita per una scusa

per volare in autostrada e in radio musica cubana

buttiamo in mare i cellulari

tu vedi nero io vedo Bali

tu vedi nero io vedo Bali

tu vedi nero io vedo Bali

Ho fatto cose che non rifarei

Fare un brindisi alle cene

Tra la noia e l’incoscienza

Dover essere scortese per la troppa confidenza

Ma che colpa ne ho se gli esseri umani non ha scadenza?

Non prenderla sul personale

Non mi interessa più ridere

Alle frasi di chi non capisce che

Basta tacere per volersi bene

Non ho più voglia di vestirmi bene in casa

Ci resta ancora tutta la vita per una scusa

Per volare in autostrada in radio musica cubana

Buttiamo in aria i cellulari

Tu vedi nero io vedo Bali

Tu vedi nero io vedo Bali

Tu vedi nero io vedo Bali

con la mente viaggio in prima classe,

manchi veramente lo sento dalle casse

se le manco io sono diverso dalle masse

voliamo via da qua dalle persone false

Io sono solo innamorato della libertà

Contro il grano dico tutto quello che mi va

Porto tutta la famiglia quando partirò

Fino a Bali con la mente volerò

Fino a Bali con la mente volerò

Non più voglia di vestirmi bene in casa

Ci resta ancora tutta la vita per una scusa

Per volare in autostrada in radio musica cubana

Buttiamo in aria i cellulari

Tu vedi nero io vedo Bali

Tu vedi nero io vedo Bali

Tu vedi nero io vedo Bali