Jennifer Lopez presenta “Dinero” con Cardi B e DJ Khaled: testo, traduzione e audio

Dopo una lunga attesa, ecco “Dinero”, la nuova canzone di Jennifer Lopez fatta in collaborazione con Cardi B e DJ Khaled

Ritmo latino e musica che strizza l’occhio all’estate: Jennifer Lopez presenta finalmente il suo nuovo brano “Dinero“, che vanta la collaborazione di Cardi B e DJ Khaled.

Pare che presto verrà presentato anche il video di “Dinero”, con la collaborazione di Cardi B che si presenterà palesemente incinta. La canzone, tutta da ballare, è trapelata con un breve frammento, già qualche giorno fa, tramite un gruppo di hacker conosciuto come Music Mafia.

Qui di seguito testo e traduzione della canzone “Dinero” di Jennifer Lopez.

Dinero – testo

Me and Benjamín Franco stay at the banco

Getting checks like Nike, everywhere that I go

If you ain’t getting no pesos, ¿qué estás haciendo? (J-Lo)

Stack it up like legos, quiero dinero (another one)

Me and my man, we stack it up to the ceiling (more money)

Cállate la boca, let me finish (more money)

Every day I’m alive I make a killing (let’s get it)

Yeah, I swear I’ma get it

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

I just want the green, want the money, want the cash flow

Yo quiero noventa si, cincuenta si, doscientos

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

I just want the green, want the money, want the cash flow

Yo quiero noventa sí, cincuenta sí, doscientos

Soy la Princesa, San Juan, Puerto Rico

They say money talk, but my talking bilingual

I should be cuffed ’cause I don’t do singles

In love with the money so don’t need to mingle (let’s ride)

Just back it up, hot talk yeah back it up

Holla at that if you actin’ up

You ain’t got that you can’t sit with us, yeah

Designer frames make you double take

Bend it in in a double day

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

I just want the green, want the money, want the cash flow

Yo quiero noventa sí, cincuenta sí, doscientos (Cardi B)

(Look)

They gon’ do what I say so

Cardi B and J. Lo

Talk behind my back, but never up in my face, though

I just want my money, chips, guac, and queso

Y’all can kiss my ass, dame un beso

Dominicana, drippin’ in designer

I got the juice, no Tropicana

I got the box that got the most flavor

Big fat cat like in the bodegas

Still making money moves (yeah)

Tell me what you think (yeah)

Merenge to the money (woo)

Bachata to the bank (oww)

I slice it up unlike sofrito

I need my money, yo necesito

I told y’all, I’m trap Selena

I’ll back him in a beach side Serena

We need the guap

Pull up in your spot

Put it in your head like give me what you got

Two bad bitches that came from the Bronx

Cardi from the pole and Jenny from the block

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

I just want the green, want the money, want the cash flow

Yo quiero noventa sí, cincuenta sí, doscientos

Yo quiero, yo quiero dinero (Dinero, di-, Dinero)

I just want the dinero, di- (Dinero)

I just want the dinero, dinero

I just want the dinero, dinero

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

Yo quiero, yo quiero dinero, ay

I just want the green, want the money, want the cash flow

Yo quiero noventa sí, cincuenta sí, doscientos

Traduzione

Io e Benjamín Franco restiamo al banco

Ottenendo assegni come Nike, ovunque io vada

Se non stai ricevendo soldi, cosa stai dicendo? (J-Lo)

Impilalo come un lego, voglio denaro (altro)

Io e il mio uomo, lo impiliamo fino al soffitto (più soldi)

Chiudi la bocca, fammi finire (più soldi)

Ogni giorno sono vivo faccio un omicidio (prendiamolo)

Sì, giuro che lo prendo

Voglio, voglio soldi, ay

Voglio, voglio soldi, ay

Voglio solo il verde, voglio i soldi, voglio il flusso di cassa

Voglio novanta si, cinquanta si, duecento

Voglio, voglio soldi, ay

Voglio, voglio soldi, ay

Voglio solo il verde, voglio i soldi, voglio il flusso di cassa

Voglio novanta si, cinquanta si, duecento

Sono la Principessa, San Juan, Porto Rico

Dicono di parlare di soldi, ma il mio parlare bilingue

Dovrei essere ammanettato perché non faccio singoli

Innamorato del denaro quindi non c’è bisogno di socializzare (andiamo a cavalcare)

Basta fare il backup, unaa chiacchierata bollente, yeah back up

Urla se ti stai comportando

Non hai capito che non puoi stare con noi, si

Le cornici di design ti fanno prendere il doppio

Piegalo in un doppio giorno

Voglio, voglio soldi, ay

Voglio, voglio soldi, ay

Voglio solo il verde, voglio i soldi, voglio il flusso di cassa

Voglio novanta si, cinquanta si, duecento

Voglio, voglio soldi, ay

(Guarda)

Loro fanno quello che dico io

Cardi B e J. Lo

Parlare alle mie spalle, ma mai in faccia, però

Voglio solo i miei soldi, patatine, guac e queso

Possono baciarmi il ​​culo, dammi un bacio

Dominicana

Ho preso il succo, nessun Tropicana

Ho preso la scatola che ha ottenuto il maggior sapore

Un grosso gatto grasso come nelle bodegas

Ancora facendo mosse di denaro (sì)

Dimmi cosa pensi (sì)

Merenge per i soldi (woo)

Bachata in banca (oww)

Lo afferro a differenza di Sofrito

Ho bisogno dei miei soldi, ho bisogno

Te l’ho detto, sono una trappola, Selena

Lo sosterrò in una spiaggia di Serena

Abbiamo bisogno del guap

Accosta il tuo posto

Mettitelo in testa, dammi quello che hai

Due puttan* cattive venute dal Bronx

Cardi dal palo e Jenny from the block

Voglio, voglio soldi, ay

Voglio, voglio soldi, ay

Voglio solo il verde, voglio i soldi, voglio il flusso di cassa

Voglio novanta si, cinquanta si, duecento

Voglio, voglio soldi (soldi, per esempio, soldi)

Voglio solo il denaro, di- (Denaro)

Voglio solo il denaro, i soldi

Voglio solo il denaro, i soldi

Voglio, voglio soldi, ay

Voglio, voglio soldi, ay

Voglio solo il verde, voglio i soldi, voglio il flusso della cassa

Voglio novanta si, cinquanta si, duecento

Io e Benjamín Franco restiamo al banco

Ottenendo assegni come Nike, ovunque io vada

Se non stai ricevendo soldi, cosa stai dicendo? (J-Lo)

Impilalo come un lego, voglio denaro