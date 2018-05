Steven Spielberg e Leonardo DiCaprio di nuovo insieme in un film su Ulysses S. Grant Il Re Mida di Hollywood e il premio Oscar sarebbero al lavoro sul biopic sul diciottesimo presidente degli Stati Uniti d'America, 16 anni dopo "Prova a prendermi"

Steven Spielberg e Leonardo DiCaprio avrebbero starebbero per imbarcarsi in un nuovo progetto comune.

Sedici anni dopo “Prova a prendermi”, il grande cineasta americano e il biondo premio Oscar torneranno a lavorare insieme per raccontare la storia di Ulysses S. Grant, eroe di guerra, promotore dei diritti civili nonché diciottesimo presidente degli Stati Uniti.

Ulysses S. Grant: un eroe americano

La vita di Ulysses S. Grant, o meglio il suo personaggio, é stato rappresentato sul grande schermo ben 35 volte, ognuna di queste ha offerto un ritratto diverso e a tratti grottesco; addirittura Grant fu interpretato Kevin Kline nel singolare “Wild wild West” del 1998.

Spesso rappresentato erroneamente come un alcolizzato, nessun film si é occupato finora di raccontare con accuratezza storica la sua vita. Almeno fino ad ora.

Un anno fa la Appian Way, la casa di produzione di DiCaprio, ha acquisito i diritti della biografia “Grant” del premio Pulitzer Ron Chernov. L’attore quindi, oltre a interpretare il film nel ruolo del protagonista, lo produrrà per la Lionsgate.

La sceneggiatura sarà affidata a David James Kelly, già autore di “Robin Hood: Origins” sempre prodotto da DiCaprio.

Ricordiamo brevemente che Grant fu maggiore dell’esercito americano sotto la presidenza di Abraham Lincoln, che per lui nutriva grande stima e fiducia. Grant diventò presidente nel 1869 portando avanti la battaglia di Lincoln per l’abolizione della schiavitù negli ultimi stati confederati e per il riconoscimento dei diritti ai cittadini afroamericani.

Inossidabile fu la sua lotta contro il Ku Kux Klan.

Steven e Leo, una garanzia

Dopo il premiatissimo biopic “Lincoln”, la vita di Ulysses S. Grant rappresenterebbe la seconda biografia di un presidente americano per Steven Spielberg e in un’ideale trilogia, si inserirebbe perfettamente, per coerenza storica, dopo “Amistad” e “Lincoln” appunto.

Leonardo Di Caprio invece si troverebbe ad interpretare per la quarta volta un personaggio di spicco della storia americana dopo il miolionario Howard Hughes in “The aviator” (2004), “J. Edgar” del 2011, dove interpretava lo storico direttore dell’ FBI, Hoover e l’imminente film su Roosvelt.

Quando avranno inizio le riprese é ancora presto per dirlo: Spielberg é al lavoro sul remake di “West Side Story” e l’adattamento di “Blackhawk”, suo primo cinecomic.

Leo DiCaprio invece, sarà nel cast di “Once Upon a Time in Hollywood” di Quentin Tarantino e i biopic su Leonardo DaVinci e il già citato “Teddy Roosevelt” diretto da Scorsese.

Insomma il progetto é ancora in fase embrionale ma con due fuoriclasse così siamo sicuri che diventerà realtà nel giro di un paio di anni.