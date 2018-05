Obi-Wan Kenobi avrà il suo spin-off: possibile titolo e sinossi

Mentre gli occhi di tutto il mondo sono puntati su “Solo: a Star Wars story” di Ron Howard, presentato in questi giorni al Festival di Cannes, già si inizia a parlare del prossimo capitolo legato all’universo di Star Wars (e no, ovviamente non parliamo della trilogia sequel in corso, ma della saga parallela a cui appunto, appartiene “Solo”).

Il nuovo capitolo, che uscirà tra due anni, sarà dedicato ad una delle figure più carismatiche di “Guerre Stellari”, ovvero Obi-Wan Kenobi.

Da Alec Guinness a Ewan McGregor

Tra i personaggi più amati dell’intera saga, il saggio maestro Jedi, mentore fraterno di Anakin (poi divenuto Darth Vader) prima, figura quasi paterna per poi, Obi-Wan é stato interpretato da due grandi attori.

Nella trilogia originale, quella in cui appare più anziano, fu Alec Guinness a dare, con la sua barba bianca e lo sguardo vivace, il carisma al maestro; nella trilogia prequel invece (quella degli anni duemila per intenderci), in cui il nostro beniamino appare in versione giovanile, fu Ewan McGregor ad assumersi l’onore e l’onere di interpretarlo. La sua metamorfosi attraverso i primi tre episodi é da manuale: se nel primo lo troviamo poco più che adolescente, apprendista del maestro Qui-Gon Jinn (Liam Neeson), lo vediamo poi trasformarsi nello spirito e nell’aspetto, in maniera direttamente proporzionale al suo legame con Anakin, fino ad assumere quasi completamente l’immagine del Kenobi di Sir Guinness.

E sarà ancora il celebre attore scozzese ad interpretare Obi-Wan Kenobi nel prossimo “A Star Wars story”.

Possibile sinossi e titolo

Nella linea temporale della saga, il film dovrebbe collocarsi subito dopo “La vendetta dei Sith”, quindi tra la trilogia prequel e quella originale, quando Anakin era già diventato Darth Vader e Luke e Leya separati e mandati a vivere lontani l’uno dall’altra.

Tmz ha (non si sa come) snocciolato una possibile sinossi:

Obi-Wan vive come un eremita su Tatooine, continuando a vigilare segretamente sul giovane Luke Skywalker, che lui stesso a consegnato a Owen Lars. Le continue tensioni tra i fattori locali e alcuni Tusken – guidati da uno spietato capo guerriero – lo porteranno ad uscire allo scoperto, risvegliando il suo spirito Jedi.

Quanto ci sia di vero e plausibile in questa traccia, é ancora presto per dirlo ma sappiamo quasi per certo che alla regia siederà Stephen Daldry ( “Billy Elliott”).

Il progetto “Obi Wan” é per il momento ancora “ufficioso”: la Disney dovrebbe annunciarlo a luglio durante il prossimo D23 e dovremmo anche scoprire se, come sostiene Tmz, il titolo sarà “Obi-Wan: a Star Wars story”.

Le riprese dovrebbero iniziare nel 2019 e la data di uscita più probabile rimane il dicembre del 2020.

Insomma, si parla di pazientare ancora um bel po’, ma promettiamo di tenervi aggiornati.