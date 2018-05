“Sangria Wine” di Camila Cabello ft Pharrell Williams: testo e traduzione

Un nuovo singolo a sorpresa per Camila Cabello, che in tour presenta “Sangria Wine”, in collaborazione con Pharrell Williams. Leggi testo e traduzione

Con un giusto mix tra inglese e spagnolo, pop e reggae, ecco “Sangria Wine“, il nuovo singolo di Camila Cabello destinato a dominare le classifiche dei prossimi mesi. La canzone è stata fatta in collaborazione con il cantante e produttore musicale Pharrell Williams, e già la sentiamo risuonare alla grande nella nostra estate 2018.

“Sangria Wine“, a grande sorpresa, è stata presentata dal vivo, durante una delle date del Never Be The Same Tour di Camila. La cantante è stata raggiunta sul palco da Pharrell Williams e i due hanno cantato la canzone insieme.

Il testo del brano, giocando con metafore e similitudini, fa riferimento al movimento della frutta che galleggia nella sangria, movimento che ricorda quello sensuale del corpo di una donna che balla.

Tutto molto “tormentone estivo”, è chiaro, no? Ecco di seguito testo e traduzione della canzone.

Sangria Wine – testo

When she said she want some, I drink up on Papa

Then she so relentless so nothing can’t stop her

Never liked the city but she swear she’s the darling

‘Cause it’s so awesome how she move her body

She do the sangria wine (woo), the sangria wine (uh-huh)

Moving side to side (woo), front and behind (uh-huh)

The sangria wine (woo), the sangria wine (uh-huh)

The sangria wine (woo), the sangria wine (uh-huh)

Move my body like it is a pipe

Tutti Frutti, is all that I got

Counter-clockwise, I’m mixin’ it up

Sip it, sip it, I’ll bet that you’ll blush

Yo, yo, yo

Yo sé que tú quieres mi cuerpo, eh

Y quieres controlar mi mente, eh

Y todo el mundo quiere ser dueño de ella

Pero nadie puede

When she said she want some, I drink up on Papa

Then she’s so relentless so nothing can’t stop her

Never liked the city but she swear she’s the darling

Cause it’s so awesome how she move her body

She do the sangria wine (woo), the sangria wine (uh-huh)

Moving side to side (woo), front and behind (uh-huh)

The sangria wine (woo), the sangria wine (uh-huh)

The sangria wine (woo), the sangria wine, yeah (uh-huh)

Roll around like, the fruit at the top (uh)

In Miami, where winters are hot

Yo, yo, yo

Yo sé que tú quieres mi cuerpo, eh

Y quieres controlar mi mente, eh

Y todo el mundo quiere ser dueño de ella

Pero nadie puede

When she said she want some, I drink up on Papa

Then she so relentless so nothing can’t stop her

Never liked the city but she swear she’s the darling

Cause it’s so awesome how she move her body

She do the sangria wine (woo), the sangria wine (uh-huh)

Moving side to side (woo), front and behind (uh-huh)

The sangria wine (woo), the sangria wine (uh-huh)

The sangria wine (woo), the sangria wine, yeah (uh-huh)

¿Qué, qué?

Traduzione

Quando ha detto di volerne un po’

Poi lei è così implacabile, niente può fermarla

Non mi è mai piaciuta la città ma lei giura di essere la prediletta

Perché è meraviglioso il modo in cui si muove

Prepara la sangria

Si muove da una parte all’altra, avanti e indietro

Sangria, sangria

Sangria, sangria

Muovo il mio corpo come fosse una pipa

Tutti Frutti è tutto quello che ho

In senso antiorario, li mischierò un po’

Lo sorseggio, scommetto che arrossirai

Lo so, lo so, lo so

So che vuoi il mio corpo

Vuoi controllare la mia mente

E tutti vogliono possederla

Ma nessuno può, ahimè!

Ha detto di volere che qualcuno la facesse godere

Lei è implacabile, niente può fermarla

Non mi è mai piaciuta la città ma lei giura di essere la prediletta

Perché è fantastico il modo in cui muove il corpo

Prepara la sangria, sangria

Si muove da una parte all’altra, avanti e indietro

Sangria, sangria, sangria, sangria sì

Voglio muovermi come la frutta in un drink

A Miami, dove gli inverni sono caldi

Lo so, lo so, lo so

So che vuoi il mio corpo

E vuoi controllare la mia mente

E tutti vogliono possederla

Ma nessuno può, ahimè

Quando ha detto di volerne un po’?

Lei è implacabile, niente può fermarla

Non mi è mai piaciuta la città ma lei giura di essere la prediletta

Perché è fantastico come muove il corpo

Prepara la sangria, sangria

Si muove da una parte all’altra, avanti e indietro

Sangria, sangria

Sangria, sangria sì

Cosa, cosa?