“Crisis on Infinite Earths” sarà il più lungo crossover concepito dall’Arrowverse fino ad oggi.

Entertainment Weekly ha confermato che l’evento tanto atteso comprenderà le serie di Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow e la nuova serie Batwoman, in arrivo quest’autunno.

La CW ha annunciato giovedì mattina agli upfront di New York che “Crisis on Infinite Earths”, meglio conosciuta in Italia come “Crisi sulle Terre Infinite” sarà un crossover che durerà ben 5 ore e sarà suddiviso quindi in 5 episodi.

In molti si stavano chiedendo quali show sarebbero stati coinvolti nella grande “Crisi” da quando questo maxi-crossover era stato annunciato lo scorso dicembre.

Infatti “Elsewords”, la prima parte di questo maxi-evento andato in onda a dicembre 2018, aveva incluso solo Arrow, The Flash e Supergirl, escludendo Legends of Tomorrow, sulla quale erano nate preoccupazioni in quanto la CW aveva annunciato la sua sospensione dopo il midseason. Questo non ha fortunatamente fermato Sara (Caity Lotz) e il suo gruppo di Leggende dall’unirsi al divertimento del crossover.

“Crisis on Infinite Earths” ha lo stesso nome di una delle più grandi storie della DC Comics: non ci sono dubbi che Greg Berlanti, produttore e sceneggiatore, voglia riunire tutti i supereroi dell’Arrowverse in questo iconico evento!

Entrambi gli show Arrow e The Flash si sono preparati al lungo crossover con i loro finali di stagione, anche se “Crisis on infinite Earths” andrà in onda solo a fine 2019.

The Flash si è concluso con la rivelazione che Barry Allen (Grant Gustin) è destinato a svanire in una crisi nell’anno 2019, mentre nel finale di stagione di Arrow 7 Oliver Queen (Stephen Amell) ha dovuto abbandonare la sua famiglia per salvare il multiverso da, provate a indovinare…una crisi.

Ritroveremo The Flash, Supergirl, Arrow, e Batwoman quest’autunno sulla CW.

Anche tu come me non vedi l’ora di vedere questo crossover? Fammi sapere nei commenti!