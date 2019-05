La canzone “Old Town Road” di Lil Nas X sembra sia destinata a diventare una delle più ascoltate del 2019.

Il remix dallo stile country/rap, creato in collaborazione con l’artista Billy Ray Cyrus, nelle ultime sei settimane è rimasto in maniera costante al primo posto della classifica Billboard Hot 100.

In questo modo ha superato sia la hit “If I Can’t Have You” di Shawn Mendes e la collaborazione tra Taylor Swift e il cantante Brendon Urie (Panic! At The Disco) “ME!“.

Secondo un rapporto di Billboard, sembra che il successo “Old Town Road” sia sulla buona strada per superare, la prossima settimana, anche l’orecchiabile “I don’t care” di Ed Sheeran e Justin Bieber.

Lil Nas X e Billy Ray Cyrus in una scena del video “Old Town Road”

Ma questo non è tutto: il video musicale rilasciato ieri (17 maggio) sta per accrescere ancora di più la loro permanenza al primo posto, che continuerà con molta probabilità anche nelle prossime settimane.

Il video diretto da Calmatic comprende diversi cameo di star importanti e una trama che comprende un viaggio nel tempo.

Lil Nas X e Billy Ray interpretano il ruolo di due criminali che stanno scappando a cavallo nel lontano 1889. Ma c’è un colpo di scena: nel farlo, i due si ritrovano nel 2019.

Lungo la strada incontreranno Chris Rock, Diplo e YoungKio, produttore della canzone. Il risultato finale è un’avventura decisamente inaspettata, che però piace subito, come lo fa la canzone!

Potete vedere il video qui sopra.