Rita Ora è una delle donne più impegnate nella musica. La hitmaker britannica ha rilasciato a marzo “Only Want You” come sesto singolo ufficiale estratto dall’album Phoenix e recentemente ha unito le forze con le regine latine Sofia Reyes e Anitta per creare la canzone “R.I.P“. Oltre a ciò, ha trovato il tempo di andare in studio con Kygo .

I due hanno realizzato la canzone “Carry On” – il primo singolo rilasciato dalla tanto citata colonna sonora di Detective Pikachu. La traccia, che ho trovato molto orecchiabile, è uscita il 19 aprile 2019 e ve lo dico, fa parte della mia playlist “wonder songs” su Spotify.

I produttori del film Detective Pikachu hanno fatto bene a scegliere Rita, perché lei ha un ottimo background per quanto riguarda le colonne sonore. Vi ricordate il successo mondiale “For You“, la collaborazione con Liam Payne inclusa nella colonna sonora di 50 Sfumature di Rosso? Bene… Rita è stata leader incontrastata del brano. Ma poi anche “Grateful” – una ballata inclusa in Beyond the Lights – Trova la tua voce. Oh, e come dimenticare “New York Raining“, singolo incluso nella colonna sonora di Empire. Carry On si aggiunge ottimamente a questa lista e sono sicuro che sarà uno dei singoli più ballati nei prossimi mesi.

RIta Ora nel video di Carry On

Il significato di Carry On

Carry On è incentrato su una relazione forte e si allinea al tema del film di cui fa parte.

In “Carry On”, Rita Ora sta spiegando come l’amore che ha ricevuto da una persona l’ha ispirata ad andare avanti anche di fronte alle avversità. Apparentemente, per qualche ragione, la cantante e quella persona speciale sono stati separati dalla distanza. E questa separazione fisica è una delle avversità della vita che Rita è stata costretta ad affrontare.

Il video musicale di Carry On – che potete vedere sopra – è stato rilasciato lo stesso giorno del singolo.

Rita Ora ha presentato la traccia su Twitter indossando una giacca gialla che ricorda il personaggio Pikachu.

Oltre che da Rita Ora, la traccia è stata scritta da AFSHeeN, Ilan Kidron, Josh Cumbee, Kygo e Nat Dunn.

Kygo aveva realizzato una demo di questo brano nel 2016, ipotizzando Charlie Puth come cantante principale.

Carry On è la prima collaborazione tra Kygo e Rita Ora.

Rita Ora e Kygo appaiono nel film Detective Pikachu?

Ora appare nel film mentre Kygo no. Nel film, Ora interpreta il ruolo di uno scienziato di nome Dott. Ann Laurent.

Testo in lingua originale di Carry On

[Intro: Rita Ora]

You, to carry on for you, for you

[Verso 1: Rita Ora]

Walking alone and the shores are longing

I miss your footprints next to mine

Sure as the waves on the sand are washing

Your rhythm keeps my heart in time

[Ritornello: Rita Ora]

You, you found me

Made me into something new

Led me through the deepest waters

I promise loud to carry on for you

[Post-Ritornello: Rita Ora]

You, to carry on for you, for you

You, to carry on for you, for you

I’ll carry on for you

[Verso 2: Rita Ora]

Talk to the wind on the open ocean

I wonder if you hear me too?

Wrapped in my arms with every moment, yeah

The memories that pull me through

[Ritornello: Rita Ora]

You, you found me

Made me into something new (Oh, yeah)

Led me through the deepest waters

I promise loud to carry on to you (Ooh)

[Post-Ritornello]

You, to carry on for you, for you

To carry on for you

You, to carry on for you, for you

I’ll carry on for you

[Ritornello: Rita Ora]

You, you found me (Oh, yeah)

Made me into something new (Into something new)

Led me through the deepest waters (Deepest)

I promise loud to carry on for you (Oh, carry on for you)

[Post-Ritornello: Rita Ora]

You, to carry on for you, for you

You, to carry on for you, for you

[Ponte: Rita Ora]

Keep me running, keep me coming back to you

Hold me harder, love me like you know you do

Keep me running, keep me coming back to you

Hold me harder, love me like you know you do

[Ritornello: Rita Ora]

You, you found me

Made me into something new

Led me through the deepest waters

I promise loud to carry on for you

[Post-Ritornello: Rita Ora]

You, to carry on for you, for you

You, to carry on for you, for you

In the deepest waters

Oh, I’ll carry on for you