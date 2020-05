Una splendida notizia per tutti gli appassionati del grande schermo: dal 15 giugno riaprono i cinema! La ripartenza del settore non sarà quindi affidata soltanto ai drive-in, come si vociferava qualche giorno fa, ma vedrà la riapertura proprio delle sale cinematografiche.

Sappiamo bene, però, che luoghi chiusi e affollati possono essere pericolosi per il contagio, è per questo che dovranno essere rispettate delle regole importanti e necessarie. Varrà la pena tornare al cinema a queste condizioni?

Riapertura dei cinema: le regole da rispettare

Se anche tu non vedi l’ora di tornare al cinema, prendi nota delle regole che dovranno obbligatoriamente essere osservate dagli spettatori, ma anche dal personale che ci lavora.

– Mantenere la distanza di sicurezza tra persone di almeno 1 metro. Al cinema questo potrebbe significare stare seduti a poltrone alternate, o anche a file alternate tra loro. Insomma, per chi ama andare al cinema in compagnia forse non sarà il massimo… Tutto comunque dipenderà dall’organizzazione del singolo cinema.

– Al momento dell’ingresso ci sarà la misurazione della temperatura corporea. Una temperatura superiore ai 37,5 significherà tornare a casa senza avere accesso al film.

– Utilizzo obbligatorio della mascherina, sempre, anche durante la proiezione del film.

– Allo stesso modo, il personale addetto dovrà essere munito di idonei dispositivi di protezione personale, anche e soprattutto per chi sta a contatto con il pubblico.

– Le sale dovranno essere pulite e igienizzate periodicamente, così come i servizi igienici, quindi non solo a fine giornata, ma anche tra uno spettacolo e l‘altro!

– Le sale dovranno essere areate secondo norma, per garantire un adeguato ricircolo d’aria, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di areazione e condizionamento.

– Ampia disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani, che potremmo quindi trovare in biglietteria, o anche all’ingresso della sala.

– In sala non si potrà mangiare e bere! Una notizia pessima per chi al cinema non sa fare a meno dei pop corn. Non sarà possibile, in ogni caso, la vendita al dettaglio di bevande e generi alimentari.

– Utilizzo della segnaletica che aiuti le persone a rispettare le distanze di sicurezza, sia presso le biglietterie e gli sportelli informativi, sia negli altri spazi utili.

– Anche l’ingresso ai servizi igienici dovrà essere regolamentato, evitando anche in questo caso assembramenti e per rendere sempre possibile il distanziamento.

– Dove possibile, è preferibile limitare i pagamenti con i contanti, favorendo l’acquisto telematico dei biglietti. Molti cinema, ad esempio, permettono di comprare i biglietti direttamente dal sito. Potrebbe essere un buon modo per evitare la fila e prenotare un posto sicuro in sala.

Cosa ne pensi di queste regole? Andrai al cinema nonostante le varie limitazioni o deciderai di guardare un film sul divano di casa? I pareri sono vari. C’è chi non vede l’ora di tornare in sala, nonostante tutto, anche per aiutare un settore in profonda crisi, e chi invece crede che non ne valga la pena.

Fammi sapere cosa ne pensi tu lasciando un commento!