Con l’ultimo decreto del Governo, la graduale riapertura del post lockdown ci porta ad una data molto importante, quella del 15 giugno, giorno in cui potranno ripartire eventi live come i concerti, così come proiezioni e spettacoli al cinema e in teatro.

Una notizia molto importante per l’estate 2020, che non dovrà quindi vedersi privata di festival e concerti, a patto però che vengano rispettate delle regole imprescindibili, utili a garantire la sicurezza di tutti.

Quali sono queste regole? Andiamo a vederle nel dettaglio, cercando di semplificare e sintetizzare quello che è il contenuto del decreto ufficiale.

Le regole da rispettare dal 15 giugno ai concerti

Nell’allegato 9 del decreto, dedicato alla ripresa di eventi pubblici e spettacoli, vengono elencate alcune regole che il pubblico, gli artisti e le crew saranno necessariamente obbligati a rispettare.

Prima tra tutte le regole, quella del distanziamento sociale: dovrà essere garantito 1 metro di distanza tra tutti i presenti, non solo nel pubblico, ma anche tra gli artisti e i musicisti che si esibiranno. A tal fine, la location dovrà riportare un’adeguata segnaletica che aiuti i presenti a rispettare gli spazi anche nei pressi di biglietterie e all’esterno dei luoghi dove si svolgeranno i concerti.

Altra regola molto importante, sarà quella della misurazione della temperatura corporea all’ingresso dell’evento, in modo da evitare il più possibile la presenza di eventuali persone positive al virus, e quindi prevenire il contagio.

Sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina, sia per gli spettatori che per il personale che opera negli spazi condivisi o a stretto contatto con il pubblico. Questi saranno ovviamente muniti di idonei dispositivi di manutenzione individuale.

In caso di concerti che si svolgono in palazzetti o teatri, e quindi in tutti gli spazi chiusi, dovrà essere garantita un’adeguata areazione e ricambio d’aria. Stessa cosa, ovviamente anche per quanto riguarda i servizi igienici, periodicamente igienizzati e sanificati, dove gli ingressi dovranno comunque essere regolamentati (sempre per garantire il distanziamento).

Molto raccomandata la presenza di sistemi per la disinfezione delle mani e di istruzioni e comunicazioni chiare sulle regole da rispettare per gli utenti.

Infine, dove è possibile, dovranno essere incentivate le vendite di biglietti in modalità telematica, in modo da evitare code ed assembramenti alle biglietterie.

Insomma, dobbiamo continuare ad osservare le regole che ci sono state raccomandate sin dall’inizio della pandemia, senza abbassare mai la guardia.

Anche se le regole sembrano tutto sommato semplici, comportano un’organizzazione molto complessa per gli addetti ai lavori, e in alcuni casi impossibile, come può essere per i grandi festival e i concerti di grossa portata come, ad esempio, il Rock in Roma che proprio oggi ha dato comunicazione ufficiale di annullamento.

Non sarà semplice, ma speriamo comunque di riuscire a godere di qualche concerto in questa folle estate 2020.

E tu avevi in programma qualche concerto? Faccelo sapere lasciando un commento qui sotto.