Il DJ e produttore Kygo ha rilasciato l’ultimo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album “Golden Hour”, in arrivo il 29 Maggio, e si tratta della collaborazione con la band OneRepublic.

Si intitola “Lose Somebody” e rappresenta il secondo progetto realizzato insieme -il primo con il brano “Stranger Things”- ed è stato definito dal dj come qualcosa di “speciale” e di “diverso” rispetto alle precedenti tracce rilasciate come “Freedom” e “Like It Is”.

La canzone parla del momento in cui si realizza di amare davvero qualcuno, proprio quando lo si perde. E poi quella volontà di aggrapparsi e di far funzionare le cose, nonostante tutto. Sperando non sia troppo tardi.

“Perchè tu hai lasciato andare

E ora io sto tentando di resistere

Direi che non si sa davvero cosa si ha

Fino a quando non lo si perde”

Mentre l’album “Golden Hour” sarà ufficialmente rilasciato la prossima settimana, quello degli OneRepublic ha subito uno slittamento. La data d’uscita di “Human” era stata infatti stabilita per l’8 Maggio ma la band ha fatto sapere che le circostanze hanno portato alla decisione di attendere ancora un po’.

Ryan Tedder ha tuttavia confermato come stiano cercando di perfezionare il suo contenuto, continuando a scrivere e produrre nuovi brani seppur a distanza. Ne è un esempio “Better Days”, la canzone scritta e rilasciata in quarantena, che troverà spazio nel nuovo progetto discografico.

In attesa di avere maggiori informazioni sull’uscita del loro album, godiamoci l’ascolto della loro collaborazione con Kygo “Golden Hour”.

Traduzione testo di Lose Somebody di Kygo e OneRepublic

[Verso 1]

È un classico errore “da me”

Qualcuno mi dà amore

E io lo butto tutto via

Dimmi, sono diventato pazzo?

Parlo con me stesso ma non so cosa dire

[Pre-Ritornello]

Perchè tu hai lasciato andare

E ora io sto tentando di resistere

Direi che non si sa davvero cosa si ha

Fino a quando non è perduto

[Ritornello]

A volte devi perdere qualcuno

Per capire di amare davvero quel qualcuno

Oh oh, e lo faccio, lo faccio, lo faccio

A volte devi perdere qualcuno

Per capire di amare davvero quel qualcuno

Oh oh

A volte devi perdere qualcuno

[Verso 2]

Quindi non dirmi che è troppo tardi

I cuori sono fatti per essere riparati

Tesoro, non lasciare che io mi spezzi

So che sarei dovuto rimanere

Perchè ora tu stai andando avanti

E io non so cosa dire

[Pre-Ritornello]

Perchè tu hai lasciato andare

E ora io sto tentando di resistere

Direi che non si sa davvero cosa si ha

Fino a quando non è perduto

[Ritornello]

A volte devi perdere qualcuno

Per capire di amare davvero quel qualcuno

Oh oh, e lo faccio, lo faccio, lo faccio

A volte devi perdere qualcuno

Per capire di amare davvero quel qualcuno

Oh oh

A volte devi perdere qualcuno

[Bridge]

A volte devi perdere qualcuno

A volte devi perdere qualcuno

A volte devi perdere qualcuno

A volte devi perdere qualcuno

[Ritornello]

A volte devi perdere qualcuno

Per capire di amare davvero quel qualcuno

Oh oh, e lo faccio, lo faccio, lo faccio

A volte devi perdere qualcuno

Per capire di amare davvero quel qualcuno

Oh oh

A volte devi perdere qualcuno

Testo di Lose Somebody di Kygo e OneRepublic

[Verse 1]

It’s a classic “me” mistake

Someone gives me love

And I throw it all away

Tell me, have I gone insane?

Talkin’ to myself but I don’t know what to say

[Pre-Chorus]

‘Cause you let go

And now I’m holdin’ on

I guess you don’t know what you got

Until it’s gone

[Chorus]

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

[Verse 2]

So don’t tell me it’s too late

Hearts are made to bend

Baby, please don’t let me break, yeah

I knew I should’ve stayed

‘Cause now you’re movin’ on

And I don’t know what to say

[Pre-Chorus]

‘Cause you let go (Yeah, you let go)

And now I’m holdin’ on (I’m holdin’ on)

I guess you don’t know what you got

Until it’s gone

[Chorus]

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

[Post-Chorus]

Sometimes you gotta lose somebody

Sometimes you gotta lose somebody

Sometimes you gotta lose somebody

Sometimes you gotta lose somebody

[Chorus]

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, and I do, and I do, and I do, yeah

Sometimes you gotta lose somebody

Just to find out you really love someone

Oh-oh, yeah

Sometimes you gotta lose somebody