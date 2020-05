Come purtroppo ci aspettavamo, il festival della musica Rock in Roma 2020 non si farà. La crisi messa in moto dall’emergenza per il Covid-19 non fa sconti, e purtroppo i primi a rimetterci sono i grandi concerti, quelli dove l’assembramento è inevitabile, e allo stesso tempo sarebbe impensabile tenere ferme le persone ognuna ad 1 metro dall’altra.

Dopo lunghi mesi di sospensione, quindi, ecco la notizia data dall’organizzazione del Rock in Roma: i concerti non si faranno, e ci si rivedrà l’anno prossimo.

Il comunicato del Rock in Roma 2020

Il comunicato ufficiale dell’organizzazione del Rock in Roma è arrivato durante la mattina del 18 maggio, in seguito all’ultimo decreto emanato dal Governo che permette la ripresa di eventi dal 15 giugno, ma con regole molto rigide per la sicurezza e la salvaguardia della salute. Tutte regole che, ad oggi, l’organizzazione del Rock in Roma non può garantire.

Vi ringraziamo per la pazienza dimostrata durante questo periodo non semplice. Fino all’ultimo abbiamo sperato di non dovervi dare questa notizia ma, a causa della persistente situazione di emergenza legata al Covid-19, non abbiamo alternative: Rock in Roma 2020 non ci sarà. La salute e la sicurezza del nostro pubblico, degli artisti, delle crew e di tutte le persone coinvolte nell’organizzazione del Festival sono la nostra priorità.

Insieme all’inevitabile delusione di quanti aspettavano l’evento da mesi, arrivano però anche le polemiche. Non sono state infatti ancora chiarite le eventuali modalità di rimborso per i biglietti acquistati. Nel comunicato però viene espressamente detto che presto arriveranno notizie dettagliate sui singoli concerti e i biglietti acquistati.

Contiamo di darvi nelle prossime settimane tutte le informazione necessarie relative ai singoli concerti presenti nella lineup di questa estate e i dettagli relativi ai biglietti già acquistati.

Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale di Rock in Roma 2020.

Speriamo che, quanto prima, arrivino notizie anche dal Firenze Rocks che non ha ancora fatto sapere nulla da parte dell’organizzazione.

