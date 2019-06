Il brano che apre le porte al nuovo disco di Tiziano Ferro è Buona (Cattiva) Sorte, che da oggi ci viene presentata con un intrigante video ufficiale.

Le sonorità della canzone sono molto dance e hip hop, e aprono le strade a Tiziano Ferro anche per quanto riguarda il ballo. Proprio il ballo infatti è una sua grande passione, e pare che il cantautore di Latina abbia addirittura preso delle lezioni per potersi dedicare alla coreografia del video.

Il video di Buona (Cattiva) Sorte

Il video di Buona (Cattiva) Sorte è stato diretto dal regista Gaetano Morbioli, e mostra delle scene davvero interessanti.

Si passa dalle tonalità bicrome del bianco e nero della parte iniziale, dove Tiziano Ferro fa letteralmente il bagno in un denso inchiostro nero, alla seconda parte più colorata e vivace e padroneggiata dal ballo.

Un Tiziano Ferro che sorprende e che fa sentire le prime sonorità che saranno proprie del prossimo album di inediti dal titolo Accetto Miracoli, in arrivo il prossimo novembre. Un punto di svolta significativo per la carriera di Tiziano.

Il significato di Buona (Cattiva) Sorte

Come ci ha abituato da sempre, Tiziano Ferro riversa nel testo di Buona (Cattiva) Sorte un turbinio di emozioni e, tra giochi di parole e vocalizzi, ci mostra il suo nodo di vedere l’amore, non sempre romantico.

Ecco come il cantante ha raccontato del significato che ha per lui Buona (Cattiva) Sorte:

“Buona (Cattiva) Sorte già al primo ascolto si è mostrata come la canzone di apertura di questo percorso – racconta Tiziano Ferro. È una canzone di rottura, dinamica, che parla d’amore con sfumature di cinismo e umorismo nero. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”.

Buona (Cattiva) Sorte – Testo

Hai gli occhi di tuo padre

la bocca di tua madre

sul tuo viso loro due stanno ancora insieme

Ti ha distrutto l’amore

è il mio stesso veleno

26 lettere e ancora non ci chiamiamo

è un dolore di lusso il tuo

scritto di inchiostro nero

che getti sopra i vetri se non ti piace

ciò che vedi

Non preoccuparti amore mio

esisti tu esisto solo io

ci rinnegano

ci lapidano

e noi con quelle pietre

costruiremo una parete

Nella buona cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

Nella buona cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

non finirà

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

fino alla morte finirà

Fino alla morte finirà

E ora baciami forte

tra i dipinti al museo

mentre urli “sei cambiato”

e io rispondo “non è vero”

E’ un amore di lusso il mio

scritto di paura e di lacrime

ho l’ossessione per il sapore del dolore

Tu vuoi scegliere per mestiere

e diventare il mio carceriere

non capisco qual è il trucco

ma capisco qual è il piano

controllare da lontano

Nella buona cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

Nella buona cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

non finirà

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

fino alla morte finirà

Baciami, fino a quando vuoi

baciami, come se l’avessimo inventato noi

prendi me, con ogni mia ferita

prendi me, come per tutta la vita

Nella buona cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

Nella buona cattiva sorte

io l’amerò, l’amerò fino alla morte

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

non finirà

fino alla morte fino a che

fino alla morte fino a che

fino alla morte finirà