Dopo qualche settimana di interruzione forzata dovuta a un infortunio alla caviglia sinistra, sembra che finalmente Daniel Craig sia pronto a ritornare sul set.

La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal profilo Twitter dell’attore, che ha postato una sua foto dove lo si vede in palestra a svolgere gli esercizi di recupero.

La didascalia sotto l’immagine ha rassicurato tutti gli appassionati che possono tirare un sospiro di sollievo, perché da quello che si è potuto leggere l’attore “è pronto a tornare a girare la prossima settimana“.

Quindi James Bond 25 si farà e, questa volta, dietro alla macchina da presa ci sarà il regista Cary Fukunaga.

Le cause dell’interruzione delle riprese

Le riprese del film numero 25 di James Bond hanno subito ben due interruzioni forzate, causate da due diversi incidenti che si sono verificati sul set nell’arco di meno di un mese.

Il primo risale a Maggio e ha coinvolto l’attore protagonista, Daniel Craig, che ha subito un infortunio alla caviglia sinistra che l’ha costretto a uno stop forzato, in quanto ha dovuto sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico.

Comunque nelle due settimane in cui l’attore di 007 effettuava la riabilitazione le riprese sono andate avanti, in quanto è stato possibile girare delle scene in parallelo che non richiedevano la presenza di Craig sul set.

Il secondo incidente invece è accaduto agli inizi di Giugno, quando un membro della troupe è rimasto lievemente ferito durante la sequenza di un’esplosione controllata, che tra l’altro ha anche causato dei danni al museo di 007 situato all’interno dei Pinewood Studios inglesi.

La sinossi ufficiale del film

Attualmente il nuovo film di 007 è ancora senza titolo, però è stata rilasciata la sinossi ufficiale:

James Bond ha lasciato il servizio attivo, quando l’amivo Felix Leiter chiede il suo aiuto nella ricerca di uno scienziato sparito. Quando diventa evidente che entrambi sono stati rapiti, Bond deve confrontarsi con un pericolo che il mondo non ha mai visto prima.