Non ci siamo ancora gustati C’era una volta… a Hollywood, che Tarantino torna a far parlare di sé per un probabile progetto cinematografico che vedrebbe insieme i personaggi di Django e Zorro!

Un progetto che sembra davvero folle, per questo, pensando a Tarantino, tutto può davvero diventare possibile.

L’adattamento del crossover di Django e Zorro

Secondo alcune fonti, il progetto di Django e Zorro prenderebbe il via da una serie a fumetti scritta dallo stesso Tarantino insieme a Matt Wagner.

Da quanto riportato da Collider, il regista in questo periodo sta lavorando alla sceneggiatura inseme allo scrittore Jerrod Carmichael. Non è del tutto chiaro però se Tarantino si occuperà soltanto della sceneggiatura o anche del film, ma pare che l’adattamento sia realmente in lavorazione.

La storia di Django e Zorro: perché insieme?

Qualche domanda sorge spontanea; come mai Django e Zorro sono insieme? Come e dove si sono conosciuti? Che fanno?

La storia, che come abbiamo detto prende il via dalla serie a fumetti, inizia diversi anni dopo la fine della storia di Django nel film. Django è ancora un cacciatore di taglie e, siccome c’è una taglia anche sulla sua testa negli stati dell’est, si muove prettamente ad ovest.

Ed è proprio qui che Django conosce il grande Diego de la Vega, meglio conosciuto come Zorro. I due eroi uniscono le loro forze per aiutare gli indigeni della zona a liberarsi dalla schiavitù che li schiaccia.

Django e Zorro: quanto c’è di vero?

Purtroppo non possiamo sapere quanto ci sia di vero in questa notizia, ma le voci che girano su questo crossover, partono dal lontano 2014, quando furono scoperte email che Quentin Tarantino aveva scambiato con la Sony, nelle quali si parlava del progetto.

Nonostante ciò, non abbiamo nessuna conferma ufficiale (ma nemmeno una smentita) e quindi non possiamo fare a meno di fantasticare su questo possibile nuovo film.

Stando a quello che dice Tarantino, la sua carriera si fermerà al decimo film.

Se C’era una volta… a Hollywood è il nono, quale sarà l’ultimo? Non resta che scoprirlo…