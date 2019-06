Dopo aver annunciato che il 18 Ottobre 2019 verrà distribuito il nuovo album degli Alter Bridge intitolato Walk the sky, che al momento è in fase di mixaggio, è arrivata anche l’ufficialità della data in cui il gruppo si esibirà in Italia.

Il concerto è previsto per il 2 Dicembre 2019 al Mediolanum Forum di Assago, mentre dalle ore 11 del 12 Giugno sarà possibile acquistare i biglietti in prevendita sul sito TicketOne.

Le info per la prevendita

Le modalità di consegna dei tagliandi d’ingresso acquistati su TickeOne saranno quelle classiche, infatti potranno essere distribuiti sia tramite corriere espresso oppure ritirati direttamente sul luogo dell’evento.

In quest’ultimo caso però è bene sapere che l’acquirente dovrà presentarsi in cassa, dove dovrà esibire la ricevuta rilasciata dal sito TicketOne e un documento d’identità valido, perché si ricorda che il biglietto è nominativo.

Inoltre è anche possibile far effettuare il ritiro del tagliando anche a una terza persona, purché questa sia munita di una delega con firma più un documento d’identità del delegante e del delegato.

Infine per non chi volesse recarsi personalmente in cassa per il ritiro, oppure non volesse usufruire della consegna a domicilio (magari per evitare di vedersi applicare i costi aggiuntivi del servizio), rimane sempre valida la modalità della stampa del biglietto da casa.

L’orario del concerto e gli ospiti speciali

Il 2 Dicembre al Mediolanum Forum di Assago, una location che può ospitare fino a 5000 spettatori, l’apertura dei varchi è fissata per le ore 17, mentre l’inizio del concerto degli Alter Bridge è previsto per le ore 19.

Sono stati anche annunciati i nomi degli ospiti speciali che prenderanno parte all’esibizione, infatti insieme alla Band saliranno sul palco delle special guest come i The Raven Age e gli SHINEDOWN.