Tutto ha inizio con l’arrivo, in cameretta, di un nuovo e stranissimo giocattolo, “ Forky “, ricavato da una vecchia forchetta. L’arrivo di Forky catapulterà tutti in un viaggio incredibile, che ci mostrerà, ancora una volta, quanto può essere ricco il mondo di un giocattolo.

In Toy Story 4 , quindi, la prima domanda che tutti si sono fatti è: chi darà ora voce a Woody ? La risposta è Angelo Maggi , attore e doppiatore che ha già prestato la voce ad attori come Bruce Willis, Gary Oldman e Tom Hanks.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.