Complimentati con gli utenti di TikTok per aver portato alla luce canzoni che hanno raggiunto i primi posti nelle classifiche musicali… tante persone che lavorano nel A&R dovrebbero prendere nota.

Dopo Supalonely di Benee c’è una nuova traccia pronta ad esplodere sulle piattaforme di streaming e pure su YouTube.

Si intititola “Banana” ed è un bel banger dancehall.

La versione originale di Conkarah e Shaggy è stata rilasciata lo scorso anno e si è rivelata una sorpresa nei canali di streaming… però non aveva ottenuto quel successo che tanti critici del settore avevano previsto. Ora quel traguardo pare essere alla portata grazie al Minisiren Remix di DJ Fle, che ha accumulato più di 20 milioni di stream in ​​meno di un mese.

Cosa dice la canzone? Bene, “Banana” è un’ode ironica al membro maschile, non c’è molto altro.

“Ragazze che vengono da vicino e da lontano chiedono la mia banana,” inizia così la canzone.

Ovviamente il testo non vincerà qualche premio ad Oxford ma la melodia è molto divertente e contagiosa.

La cover di Banana.

Data l’ascesa di “Banana” sui servizi di streaming e iTunes, è solo una questione di tempo prima che le emittenti radio inseriscano il pezzo nelle loro playlist.

Tu cosa ne pensi di questa versione? Ti piace oppure secondo te usa termini troppo forti? Ti lasciamo al testo in lingua originale del brano.

Il testo di Banana di Conkarah & Shaggy

Yeah what a piece a dilemma (oh gosh)

Demand a exceed supply

Come mek mi tell yuh why

DJ Flez on the track

Girls from near and far a request mi banana

Mi a di gyal dem banana farmer

Di whole a dem a request mi banana

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

Give dem it one time, two time

Dem wah more

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

Give dem it three time, sometimes dem wah four

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

Mi have a latina girl she name Cassandra

She tell mi seh she come straight from Colombia

Y su amiga recomenda my banana

Traquila mamacita hasta mañana

A suh mi dweet, a suh mi dweet

Suh mi dweet, suh mi dweet

Gyal a tell mi seh mi banana sweet

Dem seh di length and size mek dem weak

Yuh nuh see it

A suh mi dweet, a suh mi dweet

Suh mi dweet, suh mi dweet

Gyal a tell mi seh mi banana sweet

Dem seh di length and size mek dem weak

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

Yeah!

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

(Daylight come and dem nuh wah guh home)

