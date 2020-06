Doveva avvenire negli scorsi mesi, l’ultimo concerto di Benji e Fede, ma per via della pandemia è stato ufficialmente spostato al 2021. Nonostante la vita stia riprendendo man mano la sua normalità dopo il lockdown partito dallo scorso marzo, i concerti non sono ancora tra gli eventi che hanno ricevuto il via libera, a meno che non riescano a rispettare alcune norme per la sicurezza.

Per questo motivo l’attesissimo concerto di addio di Benji e Fede slitta direttamente al prossimo anno, e viene fissato infatti al 3 maggio 2021 all’Arena di Verona, quindi esattamente un anno dopo quello che doveva essere la data del concerto purtroppo annullato per via dell’emergenza Covid-19.

I biglietti per il concerto di Benji e Fede del 2021

I biglietti per il live di Benji e Fede del 2021 sono già disponibili in prevendita sui circuiti di vendita TicketOne e in tutti i canali abilitati con prezzi che vanno dai 120 euro + prevendita per i posti VIP Package Experience, ai 30 euro + prevendita per la gradinata non numerata.

Per quanti avevano già acquistato il biglietto per il concerto di quest’anno, è chiaro che sarà valido anche per l’anno prossimo. Chi invece nonostante in possesso del biglietto non potrà esserci nel 2021, il biglietto verrà rimborsato tramite un voucher di pari prezzo spendibile sulla piattaforma d’acquisto.

Il concerto del 3 maggio 2021 sarà l’ultimo della carriera di Benji e Fede, i due giovani cantanti che in pochi anni hanno raggiunto il successo ma che ora hanno bisogno di prendere strade diverse. I motivi della loro decisione sono descritti nel libro Naked, dove Benjamin Mascolo e Federico Rossi si raccontano profondamente ai propri fan.

Per tutti coloro che li adorano, il concerto di addio di Benji e Fede del 2021 sarà sicuramente imperdibile perché pensato per ripercorrere tutta la loro carriera, con le canzoni che li hanno resi famosi e amati dal pubblico.

E tu ci andrai? Facci sapere se anche tu sarai presente all’Arena di Verona per l’addio a Benji e Fede lasciando un commento qui sotto.