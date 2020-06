“Ogni storia ha la sua fine“: questo ce lo ricorda bene il trailer dell’ultima parte della quarta – e finale – stagione de “Le ragazze del Centralino“, in originale “Las Chicas del Cable“, che arriverà sulla piattaforma Netflix il prossimo 3 luglio 2020.

La prima parte della stagione finale della famosa serie spagnola era andata in onda lo scorso febbraio con i primi cinque episodi, e per l’appunto si concluderà con i restanti 5 i primi di luglio. La serie, che ha debuttato nel 2017, ha fatto innamorare moltissimi delle sue protagoniste femminili: Lidia (interpretata da Blanca Suarez), Carlota (Ana Fernández García), Marga (Nadia de Santiago) e Sara (Ana Polvorosa), che lottano quotidianamente nella Spagna degli anni trenta per ottenere rispetto ed uguaglianza. Intrighi, storie d’amore e accettazione di sé sono, tra le tante, le tematiche più ricorrenti.

La narrazione principale, almeno inizialmente, ruota intorno alla storia d’amore tra Alba Romero, che nel frattempo ha assunto l’identità di Lidia Aguilar, e Francisco Gómez (interpretato da Yon González), innamorati da ragazzi e che si sono persi di vista dopo il loro arrivo a Madrid 10 anni prima. Nella primissima stagione, la storia inizia proprio con il loro casuale nuovo incontro.

Circa una settimana fa abbiamo potuto vedere quello che è il trailer dell’ultima parte di stagione: lo potete vedere proprio qui sopra. Ma cosa aspettarci dal finale de “Las Chicas del Cable”?

“Non è per noi, è per tutte”, cita il motto dell’ultima stagione

Cosa succederà negli ultimi cinque episodi de “Le ragazze del centralino”?

Con la fine della quarta stagione, avevamo lasciato le nostre ragazze del centralino separate dopo la triste morte di Angeles, interpretata dalla bravissima Maggie Civantos: Lidia e Francisco erano partititi con la figlioletta Eva e Sofia (la figlia di Angeles), per l’America, lasciandosi una Madrid che era prossima alla guerra civile. Dopo anni, sarà proprio Sofia a costringere Lidia a tornare nella sua terra natia, che si ritrova a seguirla dopo aver scoperto che si è arruolata per combattere la guerra civile.

A Madrid, durante l’ultima stagione, Lidia ritrova Marga, che è costretta – dopo una serie di peripezie – a dire addio al caro marito Pablo, arruolato per combattere nella guerra. Si salverà grazie all’aiuto del fratello gemello e, una volta tornato a casa sano e salvo, scoprirà che la moglie aspetta il loro primo figlio.

Nel frattempo, Carlos Cifuentes (interpretato da Martino Riva), padre di Eva ed ex compagno di Lidia, la ritrova dopo anni, dopo essere diventato generale. Seppur all’inizio sarà molto restio ad aiutare Lidia, sentendosi tradito ed abbandonato, decide poi di darle una mano a ritrovare Sofia, ma questo viaggio lo porterà a farsi diversi nemici e finirà per essere ucciso con un colpo di arma da fuoco e accusato di tradimento.

La prima parte di stagione è terminata proprio con la vittoria dei nazionalisti sui repubblicani e con l’inizio della lunga dittatura che sarebbe terminata solo con la morte di Franco, nel 1975. Lidia è quindi riuscita a salvare la figlia adottiva Sofia, orfana di Angeles (questa è infatti la prima stagione senza Maggie Civantos, impegnata nello spin-off di Vis a Vis El Oasis), e Marga ha ritrovato suo marito Pablo di ritorno dal fronte, mentre Sara/Óscar ha già intuito il periodo drammatico a cui sta andando incontro, col regime ultraconservatore che costringerà a rinunciare alla sua identità di genere maschile e a rispettare il suo sesso biologico. Ma la dittatura sarà un incubo anche per Lidia, che dopo il suicidio di Carlos finisce in un campo di concentramento guidato dall’acerrima nemica Donna Carmen.

Ma proviamo a vedere cosa succede nel trailer degli ultimissimi episodi: vediamo innanzitutto che c’è della tensione tra Sara e Carlota, che avevano trovato non pochi problemi durante la prima parte di stagione soprattutto per l’arrivo di un giornalista americano che sembrava essersi invaghito di Carlota. Immediatamente dopo vediamo anche delle immagini in cui Marga sembra sul punto di partorire: è proprio il suo personaggio che ci conferma che la guerra civile è terminata (siamo quindi nell’anno 1939) ma che era cominceranno battaglie molto più difficili da combattere (immaginiamo soprattutto per il ruolo della figura femminile).

Poco dopo ci viene svelato il più grande colpo si scena della stagione: Carmen (la madre di Carlos) è in realtà ancora viva, ed è suo desiderio uccidere Lidia e le sue amiche. Facciamo un tuffo nel passato: Carmen non ha mai visto Lidia di buon occhio, in particolare quando era la fidanzata del figlio Carlos, e durante le prime stagioni ha reso la sua vita un vero e proprio inferno. Prima ostacolando la storia d’amore con Carlos, poi portandole via Eva, poi ostacolando la sua storia d’amore con Francisco. Insomma, una vera e propria arpia…

Quello che si vede dopo è un istituto dove sembra che le ragazze verranno portate per essere rieducate, del quale Carmen è a capo: vediamo che qui le guardie torturano Lidia in diverse scene, picchiandola e deridendola. Proprio questo spingerà Lidia e le sue amiche a unirsi per liberarsi di Carmen una volta per tutte.

Donna Carmen, interpretata da Concha Velasco, sarà la principale antagonista dell’ultima parte di stagione de “Le ragazze del centralino”. Riusciranno le nostre protagoniste a liberarsi di lei una volta per tutte?

Anche se ci aspettano solo cinque episodi, la fine de “Las Chicas del Cable” sembra già ricchissima di avvenimenti e siamo certi che come sempre sarà molto emozionante.

Anche voi non vedete l’ora di vedere gli emozionanti ultimi 5 episodi de “Le ragazze del Centralino”? Credete la serie avrà un degno finale? Scrivetecelo nei commenti!