Sophie Turner è incinta! L’attrice e il marito Joe Jonas diventeranno presto genitori.

Lo scorso Febbraio una fonte anonima, ma apparentemente vicina ai due, annunciò ai tabloid che la protagonista di “Game of Thrones” Sophie Turner e il cantante Joe Jonas sarebbero diventati per la prima volta genitori. Nessuno dei due né tantomeno i fratelli di lui, Nick e Kevin Jonas e le rispettive mogli, confermarono la notizia. Il pubblico venne quindi lasciano nel dubbio se quanto rivelato fosse vero oppure no.

Poche settimane dopo il termine del tour mondiale dei Jonas Brothers l’emergenza Coronavirus prese il sopravvento, obbligando le persone alla quarantena. Nessuno ha avuto modo di vedere la giovane attrice per molto tempo, fino a quando lei stessa decise di comparire in alcune dirette Instagram insieme al marito. In una di queste non sfuggì al pubblico una rotondità sospetta. Nonostante ad oggi i due non abbiano espresso parola in merito, abbiamo pero’ la prova definitiva. Le immagini direi che parlano chiaro.

Sophie e Joe sono stati infatti paparazzati durante una passeggiata per le strade di Los Angeles, entrambi muniti di mascherina. Il vero protagonista delle foto è pero’ il pancione che l’attrice non ha voluto nascondere.



Sophie Turner incinta insieme al marito Joe Jonas a Los Angeles

La scelta di non esprimersi pubblicamente a riguardo è dunque chiaramente voluta, molto probabilmente per la volontà di vivere una gravidanza all’insegna della serenità e della privacy. Questo non significa pero’ che Sophie non sia fiera di mostrarsi gravida, come dimostrano queste foto.

Tutto vero, quindi. Sophie e Joe saranno presto in tre! I due giovani, convolati a nozze lo scorso anno, avevano già espresso il desiderio di allargare la famiglia un giorno. Quel giorno è arrivato e noi non possiamo che farli le nostre più sentite congratulazioni!