Disney non ha intenzione di rallentare: forse per via del successo clamoroso che sta avendo al box office, forse perché i suoi Live Action sono speciali come pochi altri. Sta di fatto che sono stati annunciati ben altri quattro Live Action che arriveranno nelle sale cinematografiche prima di quanto ci aspettiamo: stiamo parlando di Herclues, Pocahontas, Il Gobbo di Notre Dame e Atlantis!

Dopo il grande successo di “Aladdin“, la notizia non ci stupisce. Sembra proprio che Disney voglia spingere sulla formula Live Action per farci rivivere tutte le emozioni che ci ha regalato quando eravamo più piccoli.

A breve avremo modo anche di vedere “Il Re Leone” e sono già stati annunciati anche “Mulan“, per la primavera 2020 e “La Sirenetta” per il 2021.

Di quelli annunciati, il progetto che sembra avere la massima priorità sembra essere Hercules: il film è ancora in una fase embrionale ma, nonostante non sia nemmeno entrato in pre-produzione, vanterebbe già una ridotta lista di nomi per il ruolo del protagonista.

I nomi più papabili per interpretare il figlio di Zeus sembrerebbero essere quelli di Alexander Skarsgård (“La Leggenda di Tarzan”) e Alexander Ludwig (“The Hunger Games”, “Vikings”). Amber Heard (“Aquaman”) e Benedict Cumberbatch (“Dr. Strange”) potrebbero interpretare rispettivamente Megara ed Ade.

Tutto è ancora molto incerto: sembra infatti che il film non abbia ancora trovato un regista in quanto “Disney starebbe cercando sceneggiatori e registi che pensino fuori dagli schemi e prendano direzioni innovative per la pellicola.”

Una scena del film Hercules. Sembra che a interpretarlo potremmo vedere Alexander Skarsgård o Alexander Ludwig

Il prossimo film sarebbe “Pocahontas“, che però si trova in una fase ancora più arretrata rispetto ad “Hercules”. Al momento il casting è aperto per “una giovane attrice nativa americana” a cui affidare il ruolo della protagonista. Proprio come con “Mulan”, è plausibile pensare che Disney si avvicinerà a culture diverse per la miglior riuscita del Live Action.

Una scena del film “Pocahontas”. Ancora nessuna notizia su chi potrebbe interpretare la principessa

Sarebbe stata un po rallentata la produzione de “Il Gobbo di Notre Dame“, a causa dell’incendio che ha coinvolto la cattedrale. I casting però sono in fase avanzata: Josh Gad, nient’altro che la voce di Olaf, interpreterebbe Quasimodo, mentre Nikolaj Coster-Waldau, reduce dalla fine della serie Game of Thrones, sarebbe Febo.

Per “Atlantis: L’Impero perduto” sarà necessario aspettare ancora molto, ma sembra che sarà Tom Holland, Peter Parker nella saga Marvel Spider-Man la prima scelta per interpretare il protagonista Milo.

Sembra che sarà Tom Holland a interpretare Milo nel live action di “Atlantis: L’impero perduto”. Notate una certa somiglianza?

Non possiamo fare altro che aspettare per notizie più certe e nel frattempo cercare le somiglianze tra i vari personaggi e i nostri attori preferiti.

Fatemi sapere nei commenti se siete emozionanti per questi Live Action annunciati da Disney!