Stanno continuando i casting de “La Sirenetta“, live action Disney che si ispira al grande classico del 1989. Dopo l’annuncio che ha destato scalpore su chi sarà l’interprete di Ariel, la giovane Halle Bailey, sembra essere arrivato il momento di dare un volto al suo bel principe.

Dalle ultime indiscrezione sembra che sia proprio Harry Styles, ex membro dei One Direction, ad essere destinato ad interpretare il principe Eric nel Live Action, di cui arrivo è previsto per il 2021.

Non possiamo negare che ci sia una certa somiglianza: ci sono gli occhi azzurri, i capelli scuri, quel giovane fascino da ragazzo pulito…ma più di tutto, ci sono le doti canore, probabilmente principale motivo per cui la scelta è ricaduta su di lui.

Che Disney stia pensando di far cantare anche il principe Eric nel suo nuovo Live Action? Non sarebbe la prima volta che vengono aggiunte canzoni inedite: lo abbiamo già visto ne “La Bella e la Bestia” e ancora, nel più recente “Aladdin“.

Allo stesso tempo, i fan de “La Sirenetta” saranno felici di sapere che Harry arriva già da una piccola – seppure significativa – esperienza attoriale: ha infatti recitato nel film “Dunkirk“, film di guerra diretto da Christopher Nolan, dando prova di grande bravura.

A dirigere “La Sirenetta” un volto noto: Rob Marshall, molto legato al panorama musical come ha già dimostrato in “Chicago, Nine” e “Il Ritorno di Mary Poppins“.

Ariel ed Eric nel film originale. Nel “Live Action”, in arrivo nel 2021, saranno sostituiti da Halle Bailey e Harry Styles!

Continuando a parlare di trattative, sembra che anche Melissa McCarthy stia discutendo per interpretare il ruolo della Strega del Mare, Ursula.

Jacob Tremblay ed Awkwafina dovrebbero rispettivamente interpretare Flounder e Scuttle.

Il film de La Sirenetta sarà scritto da Jane Goldman (“Kick-Ass”) e David Magee (“Vita di Pi”), mentre la colonna sonora del film animato classico, composta da Alan Menken, verrà riarrangiata da Lin-Manuel Miranda (“Oceania”) e i costumi saranno curati da Colleen Atwood (“Memorie di una Geisha”).

Non siete ancora convinti? Qui potete ascoltare la bellissima “Sign Of the Times” di Harry Styles.

Sign of the Times – Official video

Harry Styles potrebbe essere l’Eric perfetto per voi? Fatemi sapere nei commenti!