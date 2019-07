Per il momento non è ancora stata resa nota la data di uscita del singolo di Katy Perry “Harleys in Hawaii”, quindi sappiamo soltanto che sarà a breve e che il video ufficiale è stato girato proprio alle Hawaii.

Stavo registrando American Idol con tutti gli altri alle Hawaii e il mio ragazzo voleva prendere una Harley. Avremmo trascorso alcuni giorni lì e, si sa, essere sul retro di una moto alle Hawaii, con il vento che ti soffia sul viso è così bello. è stato incredibile, mi ricordo in particolare il momento in cui ho girato un angolo e ho pensato di scrivere una canzone a riguardo. E l’ho fatto. Uscirà molto presto!

Il nuovo singolo di Katy Perry sta per arrivare, e già dal particolare titolo “Harleys in Hawaii” ha suscitato la curiosità dei fan.

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.