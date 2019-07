Capita spesso che due -o più- artisti si rendano protagonisti di faide che finiscono inevitabilmente per essere rese pubbliche. Voci di corridoio, frecciatine, canzoni scritte da/per, sono molti gli ingredienti che rendono la vicenda succulenta e che puntualmente riescono a incollare le persone agli “schermi”.

Non altrettanto spesso si parla pero’ di come vanno a finire, questi litigi. Ma credo sia importante diffondere della positività in un ambiente spesso ricco di polemiche e infondo tutto è bene quello che finisce bene, no?

È il caso di Taylor Swift e Katy Perry che dopo anni di burrasca hanno finalmente trovato il loro lieto fine.

Le voci di una riappacificazione erano iniziate a circolare dopo che Perry postò un piatto di biscotti decorato con la scritta “pace, finalmente” taggando Taylor Swift e aggiungendo “è una bella sensazione”.

La prova definitiva il pubblico l’ha avuta nel video dell’ultimo singolo di quest’ultima “You Need To Calm Down” che ha visto tra gli ospiti d’onore proprio Katy Perry.

Le due, travestite da hamburger e patatine fritte giganti si rincontrano in mezzo alla folla e decidono di riunirsi finendo abbracciate e felici, come nelle migliori fiabe.

Katy Perry e Taylor Swift riunite per il video di “You Need To Calm Down”

Ora le due artiste hanno deciso di rompere il silenzio e di spiegare al pubblico come sono andate veramente le cose.

“Ero in procinto di iniziare il mio tour quando ho ricevuto un messaggio di Katy accompagnato da un ramo di ulivo (simbolo di pace). Da quel momento era tornato il sereno tra noi, poi ci siamo viste a una festa, ci siamo abbracciate e abbiamo parlato di un po’ di cose”

I dettagli arrivano da Perry che spiega anche cosa l’ha portata a quel gesto:

“Sono andata da lei e le ho detto ‘Ehi, sai è passato davvero tanto tempo ed entrambe siamo cresciute e volevo solo chiederti scusa e dirti che sono qui, ti voglio bene, e spero di poter costruire una vera amicizia in futuro’. La verità è che ho realizzato che abbiamo così tanto in comune, forse solo con altre cinque persone al mondo potrei avere un certo tipo di conversazione e potrebbero capire da dove veniamo. Dovremmo celebrare il fatto di avere questa unione e la nostra amicizia, e poter esserci l’una per l’altra”.

Katy Perry e Taylor Swift diversi anni fa insieme a un evento

Dopo l’incontro e lo scambio dei numeri le due cantanti hanno iniziato a scambiarsi messaggi fino a quando Taylor non decise di proporre l’idea del video chiedendo la sua possibile partecipazione. Il resto è storia.

“È stata davvero una svolta positiva nella vita di entrambe. Durante la festa ci siamo davvero ritrovate come nel video, ma quella volta non eravamo travestite da cibo”.

Un clima di pace che si spera possa durare e che possa essere di ispirazione per tutti.

“Io e Taylor abbiamo una grossa influenza sulle ragazze che ci seguono e soprattutto sulle più giovani che potrebbero vivere una situazione simile magari all’interno delle mura scolastiche o fuori. Trovo fantastico che abbiamo avuto modo di cambiare e risolvere, spero che anche altre persone possano imparare da questo”.

Sagge parole, Katy.