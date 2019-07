Per il quinto anno consecutivo la rivista TIME ha stilato la classifica delle 25 persone più influenti del web, considerando la loro capacità di creare e veicolare news e l’impatto che il loro utilizzo dei social media ha sul pubblico.

Tra figure di spicco politiche -spunta anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Principe Harry con la consorte Meghan Markle– e protagonisti delle piattaforme online come la youtuber Liza Koshy e la giovanissima JoJo Siwa, spuntano anche quattro artisti della musica mondiale.

Ariana Grande

La prima artista dopo i Beatles ad avere avuto -contemporaneamente- tre singoli nelle prime tre posizioni nella classifica Billboard. Ariana Grande è attualmente il personaggio musicale più seguito su Instagram e sommando anche i numeri dell’account Twitter le sue piattaforme si rivolgono a più di 220 milioni di persone.

Ha recentemente ricevuto tra le mani il Grammy vinto lo scorso Febbraio per il miglior album Pop e si prepara a sbarcare in Europa per continuare il tour che la sta portando in giro per il mondo.

Lil Nas X

La sua versione di “Old Town Road” in collaborazione con Billy Ray Cyrus sta per compiere la storia e diventare la canzone rimasta al numero uno in classifica per il maggior numero di settimane (siamo a quota 15 per il momento). Chi è lui? Il giovanissimo Lil Nas X che grazie al suo talento e alla sua ironia sta conquistando il popolo.

Sa come avvicinarsi al pubblico e soprattutto sa parlare “il linguaggio del web”: la condivisione di meme e l’utilizzo dell’ironia per commentare o descrivere situazioni attraverso il suo account Twitter ne sono una prova.

Ha voluto concludere il mese del Pride facendo coming out sperando che questo suo gesto possa “aprire le porte ad ancora più persone”. Non si tira indietro quando si tratta di fronteggiare online l’ignoranza mostrata dalle persone dinnanzi alla sua omosessualità.

BTS

La band coreana dai folli numeri deve il suo successo all’esercito (letteralmente, i loro fan sono conosciuti come ARMY) di sostenitori sempre pronti ad attivarsi nel mondo del web e non solo. Hanno vinto per ben due anni consecutivi la nomina di miglior “Social Artist” ai Billboard Awards ed è loro il record per il video musicale più visto –per il singolo Boy With Luv realizzato in collaborazione con la cantante Halsey– nelle prime 24 ore con 75 milioni di visualizzazioni.

I BTS entrano nella storia come prima band sudcoreana a essersi esibita allo stadio di Wembley, a Londra, riempiendolo per due serate consecutive e riuscendo a ottenere il tutto esaurito in soli 90 minuti.

Cardi B

È nata come star del web, dopo che alcuni suoi video realizzati attraverso la -ormai datata- app Vine e Instagram erano divenuti virali.

Ma sembra che nulla sia cambiato da allora e nonostante il suo pubblico sia ora composto da quasi 50 milioni di persone e sia diventata una star della musica, Cardi B continua a utilizzare le sue piattaforme per condividere aspetti di vita privata e battaglie sociali –il video in cui critica il presidente Donald Trump ha raggiunto le 20 milioni di visualizzazioni– senza risparmiare nessuno.

QUI la lista completa delle 25 persone più influenti nel web.