Quando è uscito Toy Story 3, nessuno si aspettava il 4… ma ora come ora, sarebbe possibile anche un Toy Story 5? L’ipotesi non è da escludersi, anche se nessuno ne ha ancora parlato, né per confermare né per smentire.

Possibile data di uscita e cast di Toy Story 5

Naturalmente non esiste ancora una data di uscita per Toy Story 5, perché un quinto film non è ancora stato annunciato.

C’è da tener presente poi che tra il terzo e il quarto film di Toy Story sono pasati nove anni, il che significa che potrebbe passare un altro decennio prima che Woody e company possano tornare.

Per quanto riguarda il cast di voci, se mai si arrivasse a un Toy Story 5, di sicuro gran parte deli attori coinvolti tornerebbe a dar voce ai personaggi.

Lo stesso Tom Hanks ha detto che non avrebbe detto no a un’altra possibile interpretazione di Woody. Tuttavia, ha anche detto

“Nessuno sta pianificando la continuazione della storia, ma non mi sorprenderebbe se tra qualche anno qualcuno tirerà fuori qualcosa…”

La trama di Toy Story 5: di cosa potrebbe parlare?

Siamo ampiamente nel campo delle ipotesi, ma se mai ci sarà un quinto film di Toy Story, quale sarebbe la sua trama?

Come tutti i precedenti film di Toy Story, il quarto film ha sia un finale soddisfacente che un gancio per una possibile continuazione.



Il produttore di Toy Story, Jonas Rivera, ha dichiarato a Digital Spy:

“Voglio che tutti si sentano completi. Se è l’ultima volta che vedi il film, ti sentirai soddisfatto del finale. […] Ma… mai-dire-mai: potrebbero esserci tanti altri modi per far continuare la storia…”



E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe poter vedere Toy Story 5?