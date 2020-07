Già si parla di nuovo tormentone estivo con la nuova versione di Como Suena el Corazon, vecchia canzone di Gigi D’Alessio che oggi veste nuove sonorità grazie alla partecipazione di Clementino. Il ritmo latino della canzone originale si va quindi ad incontrare con le rime rap per creare una canzone, forse divertente, sicuramente un po’ forzata, ma che sicuramente farà presa sui fan più affezionati.

Così, dopo 20 anni, Como Suena el Corazon è pronta a scalare di nuovo le classifiche in questa sua nuova veste più moderna grazie alla collaborazione dei due artisti campani, tanto diversi quanto esplosivi in questa nuova hit.

Il significato del testo di Como Suena el Corazon

Ieri come oggi la canzone Como Suena el Corazon parla di una improvvisa passione nata sotto al sole di una cocente spiaggia. Un’amore improvviso, che può portare al paradiso o, come in tutte le passioni più forti, anche all’inferno.

Mentre il ritornello della canzone è rimasto invariato, le strofe rap di Clementino aggiungono un sapore nuovo al brano, che diventa più metropolitano, sporco, sofferto, nonostante la protagonista sia sempre lei, questa misteriosa donna dagli occhi come diamanti, che brucia l’anima…

Cosa ne pensi di questa nuova versione della canzone Como Suena el Corazon? Lascia un commento per dire la tua. Intanto leggi qui sotto il testo della canzone con le nuove strofe di Clementino.

Il testo della canzone di Gigi D’Alessio e Clementino

Parlava poco italiano diceva te gusta la Spagna

Napoli corazon, Gigi D’Alessio Clementino yeah

[Clementino]Tu con gli occhi dei mari del sud

due diamanti blu

con quei passi tu

un’altra tribù

India, coca e rhum

sole scotta come sabbia di quaggiù

giro Palma Formentera ed Ibiza

rotolando per cercare le tue risa

ascoltando como suena el corazon

butto giù della sangria con un moeshandon

La tua luce che riflette dall’alto quando suono nel basso mi riprende dal caos

mi domandi che passa e la mia mente s’intasa

come traffico in città ma fino a fuori casa

in un attimo la voce tua non è lontana

bevo dalla tua fontana club come Tropicana

ti porterò sul lungomare e puoi vedere la gente al mio concerto che mi acclama

yes con le mani in aria

Bésame siente como suena el corazón

Yo esta noche quiero solo un emoción

Sembravo un angelo dagli occhi teneri

Chiedeva un attimo da mille brividi

Bésame siente como suena el corazón

E il suo sorriso nelle labbra mi fermò

Non era un angelo, ma forse un diavolo

E quella notte nel fuoco il mio cuore con lei si bruciò

En esa noche bailando recuerdo me dijo…

[Clementino]Una fiamma che si accende

un via dalla partenza

e le pupille fanno specchio al sole

mentre ritrovo tutte le parole

un granello di sabbia

che diventa suolo

ed io resto solo

ai confini del mondo

il tempo consuma

le cose più belle

e cosa rimane

cielo senza stelle

Il mio volto adesso guarda il mare

voglio capire se vi si sta bene

ed è tutto sempre così strano

come un quadro appeso lì al contrario

io che vivo i ricordi nella città

in un vicolo senza la libertà

penso a quando l’estate poi arriverà

e il mio fuoco con lei brucerà

Bésame siente como suena el corazón

Yo esta noche quiero solo un emoción

Sembravo un angelo dagli occhi teneri

Chiedeva un attimo da mille brividi

Bésame siente como suena el corazón

E il suo sorriso nelle labbra mi fermò

Non era un angelo, ma forse un diavolo

E quella notte nel fuoco il mio cuore con lei si bruciò