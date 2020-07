Dopo cinque, lunghi anni, Ellie Goulding ha pubblicato il suo quarto album che si intitola Brightest Blue… forse valeva la pena aspettare. Dico forse perché preferivamo la Ellie Goulding dei primi lavori. Comunque anche questo disco non è affatto male.

Brightest Blue contiene 19 tracce (ci sono più interludi), e alcune di queste le abbiamo già ascoltate nei mesi scorsi. Nel complesso la scelta non è affatto male. Fortunatamente, viviamo nell’era dello streaming, quindi diventa ancora più facile selezionare le canzoni che ci piacciono di più o meno. Per noi, “New Heights”, “Woman”, “Tide”, “Flux” e “Brightest Blue” sono i singoli più belli della prima parte del disco.

Per quanto riguarda la parte 2, beh, sembra più dedicata ai bangers. Da “Worry About Me” a “Hate Me” per passare a “Sixteen”, questa 2° parte è un mini pacchetto di successi. Perché separarli dal resto dell’album? Ce lo dice la stessa cantante:

“EG.0 è una raccolta di canzoni che ho scritto attraverso un personaggio che è letteralmente il mio alter ego”, spiega Ellie nel comunicato stampa. “Mi è piaciuta l’idea di essere in grado di interpretare una donna molto forte e potente, ma questo non si sposava con il resto delle canzoni presenti in Brightest Blue”.

E tu che ne pensi di questo 4° album di Ellie Goulding? Qual è la tua canzone preferita?