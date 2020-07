Un nuovo successo per i Black Eyed Peas, che questa volta ci fanno sognare con il singolo Feel The Beat in collaborazione con Maluma. Il brano che è già un grandissimo successo, con milioni di stream e visualizzazioni, è tratto dall’ultimo disco del gruppo Translation.

Il ritmo coinvolgente che da sempre contraddistingue le hit dei Black Eyed Peas è il punto forte del brano anche in questo caso. I bassi che pompano potenti e ritmati accompagnati dalla voce inconfondibile di Will.I.Am e degli altri componenti del gruppo, e infine la collaborazione di Maluma che porta la sua impronta latina, rendono Feel The Beat davvero una bella canzone.

Il video ufficiale di Feel The Beat dei Black Eyed Peas

Il brano Feel The Beat è stato presentato assieme al video ufficiale (che vi mostriamo in cima all’articolo) diretto da Ben Mor e che conta già oltre 70milioni di visualizzazioni. Molto importante notare che, all’inizio della clip i Black Eyed Peas hanno voluto lanciare un importante messaggio contro il razzismo e ogni tipo di discriminazione e violenza.

Ecco quanto riportato all’inizio del video di Feel The Beat:

In questi tempi bui la musica brillerà luminosa.

I Black Eyed Peas esprimono solidarietà a tutti quelli che combattono il razzismo e ogni forma d’ingiustizia

Un messaggio importante che, sebbene non abbia molto a che vedere con il testo della canzone, palesa una presa di posizione dei Black Eyed Peas contro ogni razzismo (e certamente non ci aspettavamo il contrario) che di questi tempi ha un’importanza fondamentale.

Il video è una vera e propria esplosione di luci e colori, con i Black Eyed Peas e Maluma che cantano e si muovono i spazi geometrici e colorati, a tratti psichedelici. Un’idea semplice che però si sposa bene con lo stile del gruppo e il senso della canzone.

E tu cosa ne pensi? Ti piace Feel The Beat dei Black Eyed Pead? Lascia un commento alla fine dell’articolo per farcelo sapere, ma prima leggi il testo integrale della canzone e la sua traduzione qui sotto.

Il testo di Feel The Beat

Can you feel the beat within my heart?

Can’t you see my love shine through the dark?

Maluma, baby

Woah!

Puedo sentirlo

Can you feel the beat?

Puedo sentirlo

Can you feel the beat?

Baby, I can feel it

I feel the beat

Baby, I can feel it

Can you feel the beat?

I can feel the beat

Can you feel the beat?

I can feel the beat

Cuando vivo en el ambiente

No le mete’ mucha mente

Pásalo con aguardiente

Y pa’ que vea lo bueno que se siente y

Ella tiene un culo grande pero natural

Ella dice que lo heredó de su mamá

Y yo se lo creo porque por lo que veo

Rompe la disco con ese meneo

Y yo se lo creo, ojalá me dé un chance

Aunque sé que ella no crea en romance, baby

Porque por lo que veo

Rompe la disco con ese meneo

Y yo se lo creo, ojalá me dé un chance

Aunque sé que ella no crea en romance, baby

Can you feel the beat within my heart?

Can’t you see my love shine through the dark?

Can you feel the beat?

Puedo sentirlo

Can you feel the beat?

Puedo sentirlo

Can you feel the beat?

Baby, I can feel it

I feel the beat

Baby, I can feel it

Can you feel the beat?

I can feel the beat

Can you feel the beat?

I can feel the beat

Baby girl, you my superstar

You the light that I see

On my lap like a computer

Yea mami, shake your booty así

Mami look at how cute you are, yeah

Baby, gimme your body

Let me do you like I wanna do you, yeah

Mira, dice

Mami, tienes tetas grandes pero natural

They not from a doctor ‘cause she got ‘em from her mom

Baby got a halo

And I can never say no

Cause she got a booty like J. lo

Girl, you got a halo

And I’m checkin’ out your angles

You a sexy devil and my angel, baby

Can you feel the beat within my heart?

Can’t you see my love shine through the dark?

Can you feel the beat?

Puedo sentirlo

Can you feel the beat?

Puedo sentirlo

Can you feel the beat?

Baby, I can feel it

I feel the beat

Baby, I can feel it

Can you feel the beat?

I can feel the beat

Can you feel the beat?

I can feel the beat

No e’ latina, pero dice “papi”

No quiere novio pero ella está pa’ mí

Todo’ le tiran, nunca responde

No hay na’ que hacer, ella es así

E’ la reina de la noche

Conmigo se tira to’a la pose

Ya vamono’ p’al after party

I wanna feel your sexy body on me

Girl your booty like pastel, cake

I’ma kill the booty cartel, boom

Girl you always be my angel

Rock the halo, yup, you my bad gal, ay

You got the best ass in the world

Mami, dame dulce, dame caramel

You my morena, mami lookin’ buena

Wanna put you in the Louis in the Chanel, ay

Baby, got my love on grande, grande

Baby, won’t you give it to me? Dame, dame

Mami give me pum pum Monday, every day

Friday, Saturday, Sunday wait

Mami, won’t you come and tell me how you really want it?

If you really, really want it, baby, I’m givin it to you

I’ll be all up in it, baby, I’ll be all up on it

When I make you feel it betcha you’ll be screamin’ Hallelujah

Can you feel the beat within my heart?

Can’t you see my love shine through the dark?

Traduzione

Riesci a sentire il battito nel mio cuore?

Non vedi che il mio amore risplendere nell’oscurità?

Maluma, piccola

Wow!

Riesco a sentirlo

Riesci a sentire il battito?

posso sentirlo

Riesci a sentire il battito?

Baby, lo sento, oh-oh

Sento il battito

Baby, lo sento, oh-oh

Riesci a sentire il battito?

Riesco a sentire il battito

Riesci a sentire il battito?

Riesco a sentire il battito

Riesci a sentire il battito nel mio cuore?

Non vedi che il mio amore risplendere nel buio?

Riesci a sentire il battito?

Riesco a sentirlo

Riesci a sentire il battito?

Riesco a sentirlo

Riesci a sentire il battito?

Baby, lo sento, oh-oh

Sento il battito

Baby, lo sento, oh-oh

Riesci a sentire il battito?

Riesco a sentire il battito

Riesci a sentire il battito?

Riesco a sentire il battito

Piccola, sei la mia superstar

Tu sei la luce che vedo

Mi piego come un computer

Sì tesoro, muovi il ​​tuo sedere in questo modo

Tesoro guarda quanto sei carina, sì

Baby, dammi il tuo corpo

Lasciami fare quello che voglio con te, sì

Guarda (dice)

Riesci a sentire il battito nel mio cuore?

Non vedi che il mio amore brillare nel buio?

Riesci a sentire il battito?

Riesco a sentirlo

Riesci a sentire il battito?

Riesco a sentirlo

Riesci a sentire il battito?

Baby, lo sento, oh-oh

Sento il battito

Baby, lo sento, oh-oh

Riesci a sentire il battito?

Riesco a sentire il battito

Riesci a sentire il battito?

Riesco a sentire il battito

Ragazza il tuo bottino come pastello, torta

Ucciderò il sedere, boom-boom

Ragazza sei sempre il mio angelo

Hai il miglior culo al mondo

Tesoro, dammi dolce, dammi caramello

Sei la mia mora, tesoro, sei bellissima

Voglio metterti in Louis e Chanel, ehi

Piccola, ho il mio amore su Grande, Grande

Baby, non me lo dai? Dammi, dammi

Tesoro dammi pum-pum lunedì, tutti i giorni

Venerdì, sabato, domenica, aspetta

Tesoro, non verrai a dirmi come lo vuoi sul serio?

Se lo vuoi davvero, piccola, te lo darò

Ci starò tutto bene, piccola, ci penserò sempre

Quando ti farò sentire il lenzuolo, urlerai Alleluia

Riesci a sentire il battito nel mio cuore?

Non vedi che il mio amore brilla nel buio?